Schauspiellegende Tatsuya Nakadai mit 92 Jahren verstorben

Die Filmwelt trauert um Tatsuya Nakadai, den japanischen Schauspieler aus Meisterwerken wie "Ran" und "Die sieben Samurai". Der in Tokio geborene Darsteller verstarb am 8. November 2025 im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus seiner Heimatstadt. Wie unter anderem Deadline berichtet, erlag er den Folgen einer Lungenentzündung, die während seines Krankenhausaufenthalts behandelt wurde. Nakadai zählt zu den prägendsten Schauspielgrößen Japans und feierte mit über 180 Filmrollen eine Karriere, die sieben Jahrzehnte umfasste.

Seinen internationalen Durchbruch hatte Tatsuya Nakadai durch die Zusammenarbeit mit den renommierten Regisseuren Akira Kurosawa und Masaki Kobayashi. Für Kobayashi spielte er unter anderem die Hauptrolle in der Anti-Kriegs-Trilogie "Barfuß durch die Hölle" sowie im Ronin-Drama "Harakiri". Mit Kurosawa arbeitete er an Klassikern wie "Kagemusha" und "Ran", die ihm weltweite Anerkennung einbrachten. Neben seinen vielen Filmrollen engagierte sich Nakadai auch als Mentor: Mit der Gründung der Schauspielschule Mumeijuku im Jahr 1975 prägte er junge Talente wie Koji Yakusho, der im Jahr 2023 in Cannes als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde.

Sein Lebenswerk wurde in Japan vielfach geehrt. Der Filmstar erhielt unter anderem 2003 den Orden der aufgehenden Sonne und wurde 2015 mit dem Kulturorden ausgezeichnet, einer der höchsten Ehrungen des Landes für verdiente Persönlichkeiten. Trotz seines Erfolges blieb er bodenständig und arbeitete bis ins hohe Alter, zuletzt 2020 in dem Film "The Pass: Last Days of the Samurai". Die Wertschätzung, die er in Japan und weltweit genoss, spiegelt die beeindruckende Wirkung seiner schauspielerischen Arbeit wider.

