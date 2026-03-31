Willi Banner gibt Einblicke in die Bedeutung seiner Tattoos

Willi Banner (31), auch als Willi Whey bekannt, trägt zahlreiche Tattoos auf seinem Körper, von denen einzelne selbst bei hochgeschlossener Kleidung direkt ins Auge fallen. Der Influencer, der einst unter dem Namen Willi Willwohl als Radrennfahrer Erfolge feierte, hat nun die persönliche Bedeutung hinter seiner Körperkunst offenbart. Unter seinen vielen Motiven befinden sich besonders emotionale Erinnerungen an Menschen, die ihm nahestehen. "Ich habe eins für meinen verstorbenen Vater und eins für meine Schwester", erzählt der Let's Dance-Teilnehmer im RTL-Interview und betont, dass es ihm bei seinen Tattoos um weit mehr geht als um die verwegene Optik allein.

Statt wie manch anderer Tattoofan setzt Willi nicht auf flächendeckende Malerei, sondern auf ein eher luftiges Konzept. "Mein Style ist ein bisschen lückenhafter. Das ist nicht so ganz zugeklatscht", erklärt der 31-Jährige weiter. Seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (31) hat prompt eine Idee, wie er den noch vorhandenen Platz nutzen könnte. Sie schlägt vor, dass er sich ein Tattoo zur Erinnerung an die Tanzsendung stechen lassen könnte – den Schriftzug "Let's Dance mit Patricija" oder – sofern der Sieg gelingt – den Pokal.

Willi ist seit 2017 unter seinem Künstlernamen Willi Whey in den sozialen Medien unterwegs und hat sich dort eine große Fangemeinde aufgebaut. Der gebürtige Cottbusser, der Ende August seinen 32. Geburtstag feiern wird, ist nicht nur als Influencer aktiv, sondern auch im sportlichen Bereich unterwegs. Bei "Let's Dance" zeigt er nun eine neue Seite von sich und begeistert das Publikum mit seinen Tanzeinlagen an der Seite von Patricija. Dass er seine Familie und wichtige Personen in seinem Leben durch Tattoos ehrt, unterstreicht die emotionale Verbundenheit, die der Social-Media-Star zu seinen Liebsten pflegt.

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Instagram / williwhey Willy Whey, Influencer

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Instagram / willibanner Willi Whey, Februar 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Willi Banner bei "Let's Dance" 2026