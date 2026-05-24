"Völlig am Boden": Kalle Pohl offenbart seine Krebsdiagnose

Kalle Pohl (74) hat nun eine schwere Erkrankung öffentlich gemacht: Der Comedian, den viele noch aus der RTL-Kultshow "7 Tage, 7 Köpfe" kennen, kämpfte im Sommer 2023 gegen ein Non-Hodgkin-Lymphom – eine bösartige Form von Lymphdrüsenkrebs. Die Diagnose erhielt der 74-Jährige nach einem Routine-Ultraschall bei seiner Hausärztin, die eine auffällige Veränderung an der Leber entdeckte. "Sie hat mich zum Radiologen geschickt. Der wiederum sah die dunklen Flecken auf meiner Leber und schickte mich sofort zum Onkologen", erzählte Kalle im Gespräch mit der Bild. Über seine Erkrankung spricht er nun erstmals offen in seiner Autobiografie "Wenn es ernst wird, bleib' ich Komiker".

Es folgten sechs Chemotherapie-Blöcke über ein halbes Jahr hinweg – eine Zeit, die den Entertainer körperlich und mental an seine Grenzen brachte. "An manchen Tagen habe ich es gerade mal geschafft, heißes Wasser über eine Tütensuppe zu gießen", schilderte er rückblickend. In besonders schweren Momenten sei er "psychisch und physisch völlig am Boden" gewesen und habe gedacht: "'Was soll das eigentlich alles noch?' Doch dann stand mein kleiner Hund da, die Snoopy, mit ihren Knopfaugen, und hat mich da wieder rausgeholt." Auch seine Haushälterin Marina wurde in dieser Zeit zu einer wichtigen Stütze: "Sie war an Tagen da, an denen ich kaum stehen konnte. Jedes Danke ist eines zu wenig für das, was sie für mich getan hat."

Kalle Pohl wurde einem breiten Fernsehpublikum vor allem durch "7 Tage, 7 Köpfe" bekannt. Auch nach dem Ende der Kultsendung blieb der Comedian präsent, verlagerte seinen Schwerpunkt jedoch zunehmend auf Bühnenprogramme und Live-Kabarett. Heute gilt Kalle als krebsfrei: Anfang 2024 erhielt er seine letzte Chemotherapie, kurz darauf zeigten sich auf der Leber keine Auffälligkeiten mehr. Wie Kalle hat auch sein RTL-Kollege Uwe Herrmann (63) kürzlich öffentlich über seine Krebserkrankung gesprochen. Ganz abschütteln kann der Komiker die Sorge dennoch nicht: "Der Krebs, dieser ungebetene Gast, könnte sich immer noch irgendwo in meinem Körper verstecken. Aber ich bin fest entschlossen, der Krankheit die Show zu stehlen."

Anzeige Anzeige

Imago Kalle Pohl bei der Wiederaufnahmepremiere des Kölner Kult-Musicals "Himmel und Kölle"

Anzeige Anzeige

Imago Kalle Pohl bei einer Premiere 2018

Anzeige Anzeige

Imago Kalle Pohl präsentiert seine CD in Köln, 2000

Anzeige