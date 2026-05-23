So aggressiv war "Tüll und Tränen"-Star Uwe Herrmanns Krebs

Uwe Herrmann (63), bekannt aus der Hochzeitsshow "Zwischen Tüll und Tränen", hat eine ernste Erkrankung öffentlich gemacht: Der Brautmodedesigner wurde mit einem aggressiven Hautkrebstumor diagnostiziert. Im MDR-Talk "Riverboat" sprach er jetzt offen darüber, wie es ihm dabei ergangen ist und wie bedrohlich die Situation war. Begonnen hatte alles mit einer kleinen, kaum wahrnehmbaren Beule an seinem Arm, die sich innerhalb von nur wenigen Stunden vergrößerte. Der behandelnde Arzt entnahm zunächst eine Gewebeprobe.

Die Diagnose: ein sogenanntes Merkelzellkarzinom, eine besonders gefährliche Form von Hautkrebs. "Eine Zellteilung von über 100 – schwarzer Hautkrebs hat eine Zellteilung von 25", erklärte Uwe im Talk. Es folgte eine sofortige Operation, bei der außerdem eine Metastase im Lymphknoten entdeckt wurde. "Die Prognose stand nach der ersten OP wirklich dunkel", schilderte er. Er habe daraufhin alles geregelt, was nötig war – die Firmenübergabe an seinen Sohn, seine Familie auf das Schlimmste vorbereitet. Doch er hatte Glück: Es handelte sich nur um eine sogenannte Mikro-Metastase. Durch die schnelle Behandlung konnte der Tumor vollständig entfernt werden. "Ich habe keine Metastasen mehr", betonte er.

Trotz der schwierigen Zeit wollte Uwe kein Selbstmitleid zulassen. Er machte weiter Radiosendungen und entwarf sogar eine neue Kollektion – auch um sich abzulenken. "Na, da geht das Licht aus. Du weißt, du bist nicht unsterblich in diesem Moment", beschrieb er den Moment der Diagnose. Gleichzeitig gab er anderen Erkrankten eine klare Botschaft mit auf den Weg: "Gebt Gas, ihr habt noch Zeit, Dinge zu erschaffen." Mit seiner Brautmodemarke "Uwe Herrmann" und seiner Fernsehpräsenz ist er seit Jahren eine feste Größe in der Hochzeitsbranche. Privat ist er derzeit in einer Partnerschaft.

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Imago Uwe Herrmann bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat" in der Media City Leipzig, 22.05.2026

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Imago Uwe Herrmann bei der Premiere der Dinnershow Moments 3 im Ostra-Dome, Dresden, 28.11.2025

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Instagram / uweherrmanndresden Uwe Hermann, Mai 2026