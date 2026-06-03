"Maschendrahtzaun"-Star Regina Zindler ist mit 78 verstorben

Der TV Total-Gag "Maschendrahtzaun" und Stefan Raabs (59) dazugehöriger Song machten Regina Zindler Ende der 90er zum deutschen TV-Kulturgut. Nun ist die 78-Jährige verstorben. Wie Bild berichtet, verstarb Regina bereits am 5. Mai in ihrer Heimat Zwickau. Demnach wurde Regina schon vergangenen Freitag in einer Urne beigesetzt. Die Beerdigung folgt ihrem Wunsch, in einem Gemeinschaftsgrab anonym bestattet zu werden. Die TV-Bekanntheit litt zuvor an einer schweren Krebserkrankung. Gegen diese kämpfte sie zu Hause im Beisein ihres Mannes, der sie liebevoll pflegte.

Wie ernst es um sie stand, gab Reginas Mann Anfang Mai in einem Interview mit dem Magazin preis. "Meine Frau liegt im Sterben. Sie hat Krebs im Endstadium", erklärte er. Schon zu dem Zeitpunkt habe es sich um tägliche Palliativpflege gehandelt. Die Ärzte hätten der gebürtigen Sächsin noch maximal vier Wochen gegeben – mit etwas Glück hätten es acht werden können. Schlussendlich lebte Regina nach dem Besuch von Bild noch etwa eine Woche. An welcher Art der Krankheit sie litt, ist bislang nicht bekannt.

Reginas ungewöhnliche TV-Karriere begann 1999 in der Gerichtssendung mit Barbara Salesch (76). Dort trat sie zusammen mit ihrem Nachbarn Gerd Trommer auf. Die Scripted Reality erzählte die Geschichte eines Nachbarschaftsstreits, in dem Gerds Knallerbsenstrauch zu nah an Reginas Maschendrahtzaun wuchs. Aufgrund ihres Dialekts wurde ihre Aussprache des Worts "Maschendrahtzaun" schnell deutschlandweit bekannt. Letztendlich war es aber Stefan, der Regina zum Star machte, weil er den Moment in einen Comedy-Song einbaute. Dieser hielt sich sogar sechs Wochen auf Platz eins der deutschen Charts. Der Trubel um Regina wurde so groß, dass sie und ihr Mann sogar zwischenzeitlich aus ihrer Heimat flüchten mussten und nach Berlin zogen. 2014 erzählte sie: "Auf den Herrn Raab bin ich nicht mehr böse. Der hat ja nur sein Lied gemacht. Ich habe damals mein Einverständnis gegeben."

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ActionPress/HEINRICH, RALF U. Regina Zindler, Kultstar

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IMAGO / WENN Regina Zindler mit Begleitung, 2006

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RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025

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