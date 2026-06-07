Das war Travis Knights Vision für "Masters of the Universe"

Am 4. Juni kommt "Masters of the Universe" in die deutschen Kinos – und Regisseur Travis Knight (52) hat für den Film eine ganz persönliche Vision verwirklicht. Auf der Berliner Filmpremiere sprach er gegenüber Promiflash über seine tiefe Verbindung zu dem Franchise. Bereits als Achtjähriger entdeckte er die Fantasywelt für sich – und genau dieses kindliche Staunen wollte er auf die Leinwand bringen. "Das Wichtigste, was ich tun wollte, war, dieses achtjährige Kind in mir glücklich zu machen. Ich habe diese Sachen so sehr geliebt. Es war so seltsam, ausgefallen, bizarr und wunderschön, und ich wollte versuchen, das, was für mich als Kind so besonders daran war, für ein heutiges Publikum einzufangen", betonte er und fügte hinzu: "Und ich denke, das ist uns gelungen."

Besonders am Herzen lag Travis dabei die Welt von Eternia selbst – mit all ihren schrillen Figuren, außergewöhnlichen Schauplätzen und spektakulären Fahrzeugen. Denn genau diese Welt kam bislang auf der großen Leinwand kaum zur Geltung. "Diese Version von Eternia haben wir auf der großen Leinwand bisher noch nie wirklich zu sehen bekommen. Es gab zwar bereits 1987 eine Kinoverfilmung von 'Masters', aber der Großteil des Films spielte auf der Erde. Deshalb konnten wir die Welt von 'Masters' nie so erleben, wie ich es mir immer vorgestellt hatte", erklärt der Produzent. Mit der neuen Version habe man das Franchise endlich so umgesetzt, wie es ursprünglich in den Achtzigerjahren gedacht gewesen sei.

Für Travis war es aber nicht nur die Optik, die zählen sollte. Er schwärmte auch vom ganz eigenen Gefühl des Films. "Ich glaube, eines der Dinge, die ihn so ungewöhnlich macht, ist einfach sein Ton. 'Masters' ist so seltsam, so ungewöhnlich. Da hast du Barbaren mit Schwertern und Streitäxten, Roboter und Laserwaffen und Raumschiffe. Das ist eine sehr merkwürdige Kombination von Zutaten", sagte er gegenüber Promiflash. Genau diese wilde Mischung sei für ihn der Kern der Reihe. Und statt das Chaos zu glätten, habe er es bewusst gefeiert: "Wir nehmen im Grunde alles auf, was 'Masters' so einzigartig gemacht hat, und bringen es auf die Leinwand. Es ist lustig, es hat Herz und es bietet großartige Action. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit, wie alles zusammengekommen ist."

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Imago Travis Knight bei der Deutschlandpremiere von "Masters of the Universe" am Uber Platz in Berlin, 28.05.2026

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Imago Travis Knight bei der UK-Premiere von "Masters of the Universe" in London

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Imago Camila Mendes, Travis Knight und Nicholas Galitzine bei der Premiere von "Masters of the Universe" im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin

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