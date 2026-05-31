Darum ist der neue "Masters of the Universe"-Film so anders

Travis Knight bringt mit seinem neuen Superhelden- und Fantasy-Abenteuer frischen Wind auf die große Leinwand: Ab dem 4. Juni startet "Masters of the Universe" in den deutschen Kinos. Bei der großen Filmpremiere in Berlin sprach der Regisseur mit Promiflash über sein Werk und gab dabei spannende Einblicke hinter die Kulissen. Er verriet, was den Streifen aus seiner Sicht so besonders macht, und schwärmte von der ungewöhnlichen Mischung aus Genres und Stimmungen, die er in dem Film vereint hat. Vor allem der spezielle Ton des Projekts hebe "Masters of the Universe" deutlich von anderen Produktionen ab und mache den Film zu etwas ganz Eigenem.

"Ich glaube, eines der Dinge, die ihn so ungewöhnlich macht, ist einfach sein Ton. 'Masters' ist so seltsam, so ungewöhnlich. Da hast du Barbaren mit Schwertern und Streitäxten, Roboter und Laserwaffen und Raumschiffe. Das ist eine sehr merkwürdige Kombination von Zutaten", erklärte er gegenüber Promiflash. Diese scheinbar chaotische Mischung empfindet der Produzent aber keineswegs als Schwäche: "Wir nehmen im Grunde alles auf, was 'Masters' so einzigartig gemacht hat, und bringen es auf die Leinwand. Es ist lustig, es hat Herz und es bietet großartige Action. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit, wie alles zusammengekommen ist", betonte Travis.

"Masters of the Universe" ist bereits die zweite Realverfilmung des gleichnamigen Mattel-Franchise. Der erste Film erschien 1987 und wurde damals mit Dolph Lundgren (68) in der Hauptrolle des He-Man verfilmt. Travis, der unter anderem für die Regie des Animationsfilms "Kubo – Der tapfere Samurai" bekannt ist, übernimmt mit der Neuverfilmung das Steuer für eine Geschichte, die seit Jahrzehnten Generationen von Fans begeistert. In den Hauptrollen verkörpern Nicholas Galitzine (31) als He-Man und Camila Mendes (31) als Teela die ikonischen Figuren – und feierten ebenfalls die Premiere des Films in Berlin gemeinsam mit den Fans.

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Imago Travis Knight bei der Premiere von Masters of the Universe im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin

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Imago Travis Knight bei der Deutschlandpremiere von Masters of the Universe am Uferplatz in Berlin

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Imago Camila Mendes, Travis Knight und Nicholas Galitzine bei der Premiere von "Masters of the Universe" im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin