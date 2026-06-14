Viraler WM-Moment: USA-Kicker Gio Reyna verkündet Babynews

Mit einem unvergesslichen Torjubel hat Giovanni Reyna bei der Fußball-Weltmeisterschaft für einen viralen Moment gesorgt. Der US-amerikanische Nationalspieler schoss im WM-Qualifikationsspiel seiner Mannschaft gegen Paraguay ein Tor und ließ sich danach zu einer ganz besonderen Geste hinreißen: Er schob sich den Ball unter sein Trikot und ahmte damit einen schwangeren Bauch nach. Damit verkündete er vor aller Welt: Seine Ehefrau Chloe Reyna erwartet ein Baby. Noch am selben Abend teilte der Sportler den freudigen Anlass via Instagram mit seinen Fans. "Der Jubel war für das kleine Wesen, das unterwegs ist", schrieb er unter seinen Post.

Nach dem Spiel sprach der Mittelfeldspieler auch in einer Pressekonferenz offen über die Schwangerschaft seiner Frau. "Meine Frau ist schwanger", sagte er gegenüber Reportern, wie The Athletic berichtete und fügte hinzu: "Ich weiß das schon seit ein paar Monaten und habe auf den richtigen Moment gewartet, es bekanntzugeben. Das hier fühlte sich irgendwie richtig an." Gio hatte das entscheidende Tor in den letzten Sekunden des Spiels erzielt und damit den Einzug in die nächste WM-Runde gesichert. Teamkollege Christian Pulisic zeigte sich im Anschluss wenig überrascht von dem spektakulären Treffer: "Wir sehen von ihm jeden Tag solche Sachen. Es ist keine große Überraschung, und er verdient es. Es ist großartig, ihn das in einem solchen Moment zeigen zu sehen."

Chloe, die bei dem Spiel ebenfalls in Los Angeles dabei war, teilte Gios Ankündigung in ihren Social-Media-Storys – begleitet von einem Baby- und einem Herz-Emoji. Das Paar hatte im Juli 2025 geheiratet, nachdem es fast vier Jahre zusammen gewesen war. In einem Interview, das auf YouTube abrufbar ist, vom November 2025 schwärmte Gio bereits von seinem neuen Lebensabschnitt: "Ich meine, ich bin jetzt verheiratet, ich habe einen Hund, also kann man es wohl eine kleine Familie nennen. Es ist mehr Verantwortung. Es geht ums Erwachsenwerden, die Verantwortung übernehmen und reifen."

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Getty Images Giovanni Reyna jubelt nach seinem Tor für die USA gegen Paraguay bei der WM 2026 in Los Angeles

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Getty Images Giovanni Reyna jubelt mit Weston McKennie nach seinem vierten Tor für die USA gegen Paraguay bei der WM 2026 in Los Angeles

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Getty Images Giovanni Reyna vor dem Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin im Borussia-Park

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