TV-Panne? Fans bekommen Werbung statt WM-Eröffnung zu sehen

Das ZDF hat sich vermutlich mit dem Auftakt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 keinen Gefallen getan. Statt die Eröffnungsfeier im Aztekenstadion in Mexico City von Beginn an zu zeigen, schaltete der öffentlich-rechtliche Sender erst sieben Minuten nach dem Start der Feierlichkeiten ins Stadion. In dieser Zeit lief beim ZDF Werbung – während Konkurrent MagentaTV bereits live übertrug. Zahlreiche Fans äußerten ihren Unmut darüber in den sozialen Netzwerken. Der Sender begründete die Panne am Tag danach gegenüber dem Branchenmagazin DWDL mit finanziellen Pflichten: "Das ZDF hat Verständnis für die Kritik, dass während der ersten Minuten der Eröffnungsfeier ein Werbeblock übertragen wurde. Das ZDF ist angehalten, einen Teil seines Haushaltes durch Ausstrahlung von Werbung zu bestreiten."

Die entscheidende Frage aber, warum der Werbeblock ausgerechnet zu Beginn der Eröffnungsfeier platziert wurde, ließ das ZDF unbeantwortet. Laut Rundfunkstaatsvertrag ist der Sender verpflichtet, werktags bis zu 20 Minuten Werbung zu zeigen – diese muss lediglich vor 20 Uhr ausgestrahlt werden. Ein fixer Sendeplatz ist dabei nicht vorgeschrieben. Der letzte Werbeblock am WM-Eröffnungstag sei gegen 19:44 Uhr gelaufen, so der Sender. Da die Vorberichterstattung zur WM den ganzen Tag über ausgestrahlt wurde, hätte es also durchaus Möglichkeiten gegeben, den Block früher zu platzieren. Zum Auftritt von Shakira (49), die gemeinsam mit Burna Boy den offiziellen Turniersong "Dai Dai" performte, war das ZDF auch wieder rechtzeitig zurück auf Sendung.

Die Eröffnungsfeier, die mit gerade einmal 20 Minuten ohnehin kurz ausfiel, bot ein beeindruckendes Staraufgebot. Neben Shakira standen unter anderem Andrea Bocelli (67), Danny Ocean, Lila Downs, J Balvin und Maná auf der Bühne im Aztekenstadion. Das ZDF-Publikum, das am Donnerstagabend immerhin mehr als zehn Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen versammelte, verpasste durch den verspäteten Einstieg unter anderem die Auftritte von Andrea Bocelli, Sängerin Ejae sowie Danny Ocean und Lila Downs.

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Getty Images Eröffnungsshow vor Mexiko gegen Südafrika bei der WM 2026 im Mexico City Stadium, fotografiert von Carl DE Souza

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Getty Images Shakira gibt ein Gratis-Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro, 2. Mai 2026

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Imago Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft

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