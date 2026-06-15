Schlagersänger Frank Michael stirbt nach Kampf gegen Krebs

Die Schlagerszene trauert um Frank Michael (†79): Der frankophone Sänger ist an einer besonders aggressiven Form von Lungenkrebs gestorben. Über Jahrzehnte hatte er Millionen Fans in ganz Europa begeistert und sich als einer der prägendsten Vertreter des französischsprachigen Schlagers einen Namen gemacht. Die traurige Nachricht teilte seine Tochter Sandra Gabelli auf Facebook mit der Öffentlichkeit. "Papa ist von uns gegangen", schrieb sie dort. "Ich weiß, wie sehr ihm sein Publikum am Herzen lag, und ich bin mir sicher, dass ihre Anwesenheit für ihn ein wunderbarer Ausdruck von Respekt, Dankbarkeit und Zuneigung sein wird", so Sandra weiter. Derzeit wird der Musiker aufgebahrt, damit sich seine treuen Fans persönlich von ihm verabschieden können.

Frank Michael, dessen bürgerlicher Name Franco Gabelli war, begründete seinen Ruhm in den 1970er-Jahren. Seinen Durchbruch feierte er mit dem Song "Dites-lui que je l'aime", der ihn vor allem in Belgien, Frankreich und der Schweiz bekannt machte. Sein absolutes Markenzeichen aber wurde die Hymne "Toutes les femmes sont belles". In den ersten 25 Jahren seiner Karriere verkaufte der Künstler rund zehn Millionen Tonträger. Auch im deutschsprachigen Raum war Frank Michael ein gern gesehener Gast auf den Bühnen: Im Jahr 2007 nahm er gemeinsam mit der deutschen Schlagersängerin Mary Roos (77) das Duett "Weißt du noch (Je n'oublie pas)" auf. Die beiden traten damit unter anderem in der Fernsehshow "Musik für Sie" von Carmen Nebel (69) auf.

Zur Welt gekommen war Frank Michael im Jahr 1947 im italienischen Parma. Bereits als Kind zog er mit seiner Familie nach Belgien, wo er in Seraing nahe Lüttich aufwuchs. Dieses Land sollte später zu seiner künstlerischen Heimat werden. Seine erste Single "Je ne peux vivre sans toi" erschien 1974 – der Startschuss für eine beeindruckende Karriere, die ihn auf die großen Bühnen Europas führte.

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Imago Frank Michael auf der Bühne im Olympia in Paris

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Imago Frank Michael in Paris

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Imago Frank Michael beim Auftritt im L’Olympia in Paris