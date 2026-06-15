Slackline-Star Andy Lewis (†39) stirbt bei Basejump-Unfall

Die Extremsportwelt trauert um einen ihrer bekanntesten Vertreter: Andy Lewis, auch bekannt unter seinem Spitznamen "Sketchy Andy", ist am Sonntag bei einem Basejump-Unfall ums Leben gekommen. Der 39-jährige Slackline-Pionier verunglückte beim Sprung in einer Schlucht nahe Mineral Bottom im US-Bundesstaat Utah tödlich. Wie das Grand County Sheriff's Office gegenüber US-Medien bestätigte, absolvierte Andy gemeinsam mit einem zunächst nicht identifizierten 50-jährigen Mann einen Tandemsprung – bei dem beide ums Leben kamen. Andy betrieb in Moab, wo er seit Jahren lebte, ein eigenes Basejump-Unternehmen namens BASE Jump Moab.

Zur genauen Unfallursache lagen zunächst keine Informationen vor. Deputies, das Grand County Search and Rescue, Grand County EMS sowie zwei Helikopter der Intermountain-Flotte waren im Einsatz, um auf den Unfall zu reagieren. Andy hatte in Moab im Bundesstaat Utah seine Heimat gefunden, nachdem er ursprünglich aus Kalifornien stammte. Seit 2018 betrieb er dort sein Sprung-Unternehmen.

Einem Millionenpublikum wurde Andy Lewis im Februar 2012 bekannt, als er während der Halbzeitshow des Super Bowls auf der Slackline auftrat – während Madonna (67) hinter ihm sang. Doch auch abseits dieses Auftritts hatte er sich in der Extremsportwelt einen Namen gemacht: Er war Weltmeister im Tricklining, einer Disziplin, bei der Athleten akrobatische Kunststücke auf dem schmalen, pendelnden Band vollführen. 2011 stellte er einen Guinness-Weltrekord für die meisten Seitensurfbewegungen auf einer Slackline in einer Minute auf, wenig später folgte ein Rekord für einen Highline-Walk zwischen den Türmen des Mandalay Bay auf dem Las Vegas Strip. Der deutsche Extremkletterer Thomas Huber würdigte ihn auf Instagram als "den wildesten von uns" und schrieb: "Er hat uns daran erinnert, dass Grenzen dazu da sind, hinterfragt zu werden, und dass man dem Leben mit Mut begegnen sollte."

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Getty Images Andy Lewis bei seinem 169-Meter-Weltrekord in Bangkok, Juli 2014

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Imago Andy Lewis balanciert auf einer Highline im Fruit Bowl bei Moab, Utah

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Imago Madonna und Andy Lewis beim Halftime-Auftritt des Super Bowl XLVI in Indianapolis, 2012