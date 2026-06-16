"A Good Girl's Guide to Murder" endet nach Staffel drei

Netflix hat das Ende einer beliebten Krimiserie bekanntgegeben: "A Good Girl's Guide to Murder" wird mit einer dritten Staffel abgeschlossen. Die finale Runde besteht aus vier neuen Episoden und bringt damit die Adaption der gleichnamigen Romanreihe von Holly Jackson zu einem Ende. Emma Myers (24) kehrt darin erneut in ihrer Rolle als Hobby-Ermittlerin Pip Fitz-Amobi zurück. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen und die Veröffentlichung ist für das Jahr 2027 geplant.

Die dritte Staffel basiert auf dem abschließenden Band der Romantrilogie, "As Good As Dead", und soll die bisher dunkelste und intensivste Geschichte der Reihe erzählen. Emma Myers versprach den Zuschauern eine besonders emotionale und überraschende Abschiedsstaffel. Neben ihr kehren auch Zain Iqbal, Henry Ashton, Asha Banks, Jude Morgan-Collie, Eden H Davies und Yali Topol Margalith zurück. Für Fans im deutschsprachigen Raum gibt es eine Besonderheit: Während Netflix die Serie weltweit ausstrahlt, ist die dritte Staffel in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv bei ZDFneo zu sehen.

Die Serie blickt bereits auf beeindruckende Zahlen zurück. Die erste Staffel belegte laut Quotenmeter Platz eins der globalen englischsprachigen Netflix-Seriencharts, und auch die zweite Staffel schaffte direkt nach ihrem Start den Einzug in die weltweiten Top Ten. Mit dem Abschluss der dritten Staffel wird die gesamte Romantrilogie von Holly Jackson verfilmt worden sein. Hauptdarstellerin Emma Myers war vor ihrer Rolle als Pip Fitz-Amobi einem breiten Publikum durch die Netflix-Serie Wednesday bekannt geworden, in der sie die Figur Enid Sinclair spielte.

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Cr. BBC/NETFLIX Emma Myers in "A Good Girl's Guide to Murder"

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COURTESY OF NETFLIX Emma Myers in "A Good Girl's Guide to Murder"

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Getty Images Emma Myers bei den Fashion Los Angeles Awards 2023 in Beverly Hills

Wie findet ihr, dass "A Good Girl’s Guide to Murder" schon nach Staffel drei endet? Genau richtig – die Trilogie gehört rund abgeschlossen, ohne endloses Strecken. Schade – die Welt hätte locker noch eine vierte Runde vertragen. Ergebnis anzeigen