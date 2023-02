Wie in "Wednesday": Jenna Ortega und Emma Myers sind Freunde

Die beiden sind auch hinter den Kulissen ein tolles Duo! Die Serie Wednesday schlug im vergangenen Jahr auf Netflix ein wie eine Bombe! Im Spin-off des Klassikers "The Addams Family" dreht sich alles um Spross Wednesday und ihr Leben auf einer übernatürlichen Schule. Gespielt wird sie von Jenna Ortega (20). Besonders gefallen hat den Zuschauern vor allem ihre Beziehung zu Emma Myers' (20) Charakter Enid. Im wahren Leben sieht die Freundschaft zwischen Jenna und Emma jedoch anders aus!

"Jenna ist genau wie Wednesday. Ich bin aber nicht wie Enid", stellte Emma im Interview mit Variety klar. Auch wenn die beiden Schauspielerinnen auch im wahren Leben enge Freundinnen seien, so sehe die Dynamik zwischen ihnen anders aus als in der Serie. "Ich zerre nicht die ganze Zeit an ihr, und sie schiebt mich nicht weg", erklärte die 20-Jährige zudem. Die "Girl in the Basement"-Darstellerin fügte hinzu, dass ihre Beziehung jedoch "nicht weniger wichtig oder tief oder schön als die von Wednesday und Enid" sei.

Wie die Macher der beliebten Netflixserie bereits gegenüber The Hollywood Reporter verlauten ließen, soll die Freundschaft von Wednesday und Enid in der zweiten Staffel noch vertieft werden. "Für uns geht es in der Serie wirklich um diese Frauenfreundschaft, wobei Wednesday und Enid im Mittelpunkt stehen. Die Tatsache, dass sie das Publikum ansprechen, ist sehr schön", äußerten sie sich.

Getty Images Emma Myers bei der Premiere von "Wednesday"

Getty Images Jenna Ortega und Emma Myers im Januar 2023

Getty Images Jenna Ortega bei den Golden Globe Awards 2023

