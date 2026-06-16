Ex-NHL-Star Kyle Calder (†47) stirbt nach kurzer Krankheit

Die Eishockeywelt trauert um Kyle Calder. Der frühere NHL-Profi ist am Montag, dem 15. Juni, nach kurzer Krankheit gestorben. Er wurde nur 47 Jahre alt. Kyle hatte in seiner aktiven Karriere für mehrere namhafte Teams gespielt, darunter die Chicago Blackhawks, die Detroit Red Wings und die Los Angeles Kings. Die traurige Nachricht wurde von seiner Tochter Madison auf Instagram geteilt und verbreitete sich schnell in der Sportwelt.

In ihrem emotionalen Beitrag wandte sich Madison direkt an ihren Vater: "Dad, es wird niemals genug Worte auf der Welt geben, um zu beschreiben, wie unglaublich glücklich ich war, dich als meinen Vater zu haben. In meinem Herzen wird es für immer eine Leere geben, aber auch für immer einen Platz nur für dich." Weiter schrieb sie: "Die Lektionen, die du mich gelehrt hast, die Stärke, die du mir gezeigt hast, und der Mensch, zu dem du mich jeden einzelnen Tag angetrieben hast zu werden – ich trage das alles in mir." Sie schloss ihren Abschied mit den Worten: "Ich weiß, dass du im Himmel auf dem Eis herumfährst und uns alle von oben anfeuerst." Neben Madison meldeten sich auch die NHL-Alumni sowie die Chicago Blackhawks offiziell zu Wort und sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Kyle Calder hatte eine beachtliche Profikarriere in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL hinter sich. Neben seinen Stationen bei den Blackhawks, den Red Wings und den Kings trug er auch das Trikot der Philadelphia Flyers und der Anaheim Ducks. Nach seiner aktiven Spielerzeit war er auch als Coach tätig – eine Rolle, die seine Tochter Madison in ihrem Abschiedspost ebenfalls würdigend hervorhob. Sie beschrieb ihn als "Vater, Ehemann, Sohn, Mensch, Freund, Trainer, Eishockeyspieler und alles dazwischen" – und bezeichnete ihn als ihren "größten Fan in jeder Phase meines Lebens".

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Imago Kyle Calder im Trikot der Los Angeles Kings während eines NHL-Spiels in Calgary, 27. November 2008

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Imago Kyle Calder beim "Meet the L.A. Kings Dinner" im Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills, 2007

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Imago Kyle Calder im Spiel der Anaheim Ducks gegen die Vancouver Canucks, Vancouver 2009