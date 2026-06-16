Fußballer Rafa Mir zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt

Der spanische Fußballprofi Rafa Mir (28) ist von einem Gericht in Spanien wegen sexueller Aggression zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Stürmer muss zudem Schadenersatz in Höhe von 64.000 Euro zahlen. Hintergrund ist eine Anzeige einer 23-Jährigen, die angab, am 1. September 2024 in der Villa des Spielers in Valencia von ihm vergewaltigt worden zu sein. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass sie sich unter Tränen gegen Rafa gewehrt hatte, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Bereits im September 2024 hatte der Fußballer deshalb zwei Nächte in Untersuchungshaft verbracht, war damals jedoch unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden.

Rafa bestreitet die Vorwürfe. Er und sein Anwalt betonten, die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich erfolgt. Ob gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil Rechtsmittel eingelegt werden, war zunächst offen. In demselben Strafverfahren wurde auch der mitangeklagte Fußballer Pablo Jara schuldig gesprochen. Er erhielt wegen sexueller Aggression gegen eine Freundin der Klägerin eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren. Ihm war vorgeworfen worden, die junge Frau bedrängt und schließlich halbnackt aus der Villa geworfen zu haben.

Rafa Mir steht eigentlich beim FC Sevilla unter Vertrag, wurde zuletzt jedoch an den FC Elche verliehen. Einem breiteren Publikum bekannt wurde der Stürmer unter anderem durch seine Teilnahme mit der spanischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Mit der Selección erreichte er das Finale, in dem Spanien Brasilien nach Verlängerung mit 1:2 unterlag und die Silbermedaille gewann. Rafa selbst war in Tokio besonders treffsicher und erzielte in sechs Begegnungen insgesamt drei Tore.

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Imago Rafa Mir wird von der Guardia Civil zur gerichtlichen Vorführung in Valencia gebracht.

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Imago Rafa Mir erscheint vor dem Provinzgericht Valencia zum Prozess wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe.

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Imago Rafa Mir applaudiert den mitgereisten Sevilla-Fans nach dem Spiel bei Manchester City.

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