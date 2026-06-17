11 Mio. Follower: Kap Verdes Torhüter geht auf Insta viral

Er war vor wenigen Tagen kaum jemandem außerhalb Kap Verdes bekannt – doch das hat sich nun schlagartig geändert. Josimar Dias (40), der Torhüter des westafrikanischen Inselstaats, hat beim WM-Debüt seiner Nation für eine der größten Überraschungen des Turniers gesorgt. Beim ersten WM-Spiel Kap Verdes hielt er gegen den amtierenden Europameister Spanien die Null und sicherte seinem Team damit ein sensationelles 0:0-Remis. Die FIFA kürte ihn anschließend zum besten Spieler des Matches. Besser bekannt ist er unter seinem Spitznamen Vozinha – und den kennt mittlerweile die halbe Welt.

Denn nach dem Spiel explodierte sein Instagram-Profil regelrecht. Hatte er vor der Partie gegen Spanien noch weniger als 50.000 Follower, folgen dem Torhüter inzwischen bereits mehr als elf Millionen Menschen auf der Plattform. Zum Vergleich: Das gesamte Heimatland des Keepers hat nur rund 600.000 Einwohner. Auch der offizielle Instagram-Account des FIFA World Cup würdigte seinen Auftritt mit einem Posting, das ihn als Helden feierte: "Im allerersten WM-Spiel deines Landes ohne Gegentor bleiben" – dieser Beitrag sammelte in wenigen Stunden mehr als eine Million Likes. Im brasilianischen Fernsehen wurde Vozinha nach dem Spiel live mit seinem rasant wachsenden Profil konfrontiert – und war sichtlich sprachlos.

Dass der Sportler überhaupt bei dieser WM dabei ist, grenzt fast schon an ein Wunder. Eigentlich hatte Vozinha seine Karriere bereits beendet. Sein Vertrag beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves hatte laut Sportschau zum Zeitpunkt des Spiels gegen Spanien noch eine Restlaufzeit von gerade einmal 15 Tagen. Auf dem Transfermarktportal Transfermarkt.de wurde sein Marktwert zuletzt mit 50.000 Euro angegeben – ein verschwindend geringer Betrag im Vergleich zu den Stars des Sports: Der gut bezahlte Norweger Erling Haaland (25) etwa wird dort derzeit mit einem Marktwert von 200 Millionen Euro geführt. Im Laufe seiner langen Karriere spielte Vozinha bereits in Angola, Moldawien, Zypern, der Slowakei und Portugal.

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Getty Images Josimar Dias alias Vozinha jubelt mit den Fans nach dem 0:0 von Cabo Verde gegen Spanien bei der WM 2026 in Atlanta.

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Getty Images Kap Verdes Torwart Josimar Dias alias Vozinha pariert im WM-Spiel 2026 gegen Spanien in Atlanta.

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Getty Images Erling Haaland im November 2024

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