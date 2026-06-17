Wiederbelebt: Olympionikin Jenny Simpson kollabiert bei Lauf

Schockmoment für Jenny Simpson (39): Die Olympionikin ist am Dienstag bei einem Lauf in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina plötzlich zusammengebrochen. Die frühere Medaillengewinnerin nahm dort gemeinsam mit anderen Athleten an den "Pop Up Miles" teil, als sie während des Rennens das Bewusstsein verlor. Wie die Veranstalter kurz darauf laut TMZ mitteilten, hatte Jenny zunächst keinen Puls mehr. Ersthelfer vor Ort und der alarmierte Rettungsdienst reagierten sofort, führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch und brachten die Läuferin anschließend ins Krankenhaus. Noch vor ihrer Ankunft in der Klinik bekam sie wieder einen Puls.

Weitere Details zum genauen Gesundheitszustand der Sportlerin sind bislang nicht bekannt. Das Sir-Walter-Team, das zu der Veranstaltung gehört, gab auf X ein kurzes Update und erklärte: "Jenny erhält ausgezeichnete medizinische Versorgung, und unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei ihr und ihrer Familie." Außerdem baten die Organisatoren darum, weiter an Jenny und ihre Angehörigen zu denken. Der medizinische Notfall ereignete sich bei dem wöchentlichen Laufevent in Raleigh, das regelmäßig Freizeitläufer und leistungsstarke Athleten zusammenbringt. Gerade deshalb sorgte der Vorfall unter den Anwesenden für große Bestürzung.

Jenny Simpson gehört seit Jahren zu den bekanntesten Läuferinnen der USA. Ihren größten olympischen Erfolg feierte sie 2016 in Rio, wo sie über 1.500 Meter die Bronzemedaille gewann. Zuvor war sie auch schon bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London angetreten. Die Mittelstreckenläuferin ist damit seit langer Zeit fester Bestandteil der internationalen Leichtathletikszene.

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Getty Images Jenny Simpson im 1500-m-Halbfinale bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro

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Getty Images Jenny Simpson zeigt ihre Bronzemedaille über 1500 m bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro

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Getty Images Jenny Simpson jubelt über ihren Sieg über 1500 m bei den U.S. Olympic Trials in Eugene, Oregon, 2016

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