Influencerin Carly Douglas stirbt nach drei Monaten an Krebs

Die Fitness-Influencerin Carly Douglas ist im Alter von 36 Jahren gestorben – nur drei Monate nachdem sie öffentlich von ihrer Krebsdiagnose berichtet hatte. Ihre Familie gab die traurige Nachricht in einem emotionalen Statement auf Instagram bekannt. Demnach verstarb Carly am 13. Juni 2026. Sie hinterlässt ihren Mann David sowie die drei gemeinsamen Kinder River, Faye und Townes. "Am 13. Juni 2026 trat Carly Faye Douglas in vollständige Herrlichkeit ein, an ihrem letzten Ruheplatz", schrieb die Familie in ihrem Abschiedspost.

Im März hatte Carly in einem emotionalen Video im Netz öffentlich gemacht, dass sie schwer krank ist. Sie war damals mit starken Schmerzen und einem aufgeblähten Bauch in die Notaufnahme gegangen, wo zunächst eine Darmverschluss-Diagnose vermutet worden war. Stattdessen ergab ein CT-Scan, dass sie an Magenkrebs im vierten Stadium litt. Eine Magenspiegelung entdeckte zudem einen großen Tumor in ihrem Magen. Bis zuletzt kämpfte sie entschlossen und mit Hoffnung gegen die Krankheit. Ihrer Familie zufolge richtete Carly dabei stets den Blick auf ihren Glauben: "Carly kämpfte mit Entschlossenheit und Mut gegen den Krebs, voller Hoffnung und immer darauf bedacht, jeden, der zuhören wollte, zurück zu Gott zu weisen."

Die Familie betonte in ihrem Statement auch, wie sehr Carly ihre Kinder geliebt hatte. "Sie schätzte ihre Kinder und genoss jeden Moment mit ihnen, saugte jeden letzten Tropfen Gekicher und Umarmungen auf bis zum allerletzten Ende", heißt es in dem Beitrag. Die Lücke, die die Influencerin hinterlasse, sei nicht zu füllen, schrieb die Familie weiter: "Das Carly-große Loch im Leben ihrer Familie und Freunde wird niemals gefüllt werden. Aber wir trauern nicht ohne Hoffnung."

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Instagram / carlyfdouglas Carly Douglas, Influencerin

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Instagram / carlyfdouglas Carly Douglas und ihr Mann David

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Instagram / carlyfdouglas Carly Douglas mit ihrem Mann David und ihren drei Kindern

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