Lady Marina Windsor hat ihren Nico Macaulay geheiratet

Ein royaler Hochzeitstag in Berkshire: Lady Marina Windsor hat am gestrigen Samstag ihren Partner Nico Macaulay geheiratet. Die 33-Jährige gab dem Auserwählten in einer romantischen, intimen Zeremonie das Jawort – zu Hause, umgeben von Familie und Natur. Erste Einblicke in den besonderen Tag wurden bereits auf dem offiziellen Instagram-Account der Windsors geteilt. Mit dabei waren neben Marinas Eltern auch ihre Geschwister Lady Amelia Windsor, Edward Windsor sowie Lady Gabriella Windsor (45).

Das wohl emotionalste Detail des Tages war der Kopfschmuck der Braut: Marina trug eine Perlen-Tiara, die einst ihrer Urgroßmutter Prinzessin Marina von Griechenland und Dänemark gehörte und auch von ihrer im vergangenen Jahr verstorbenen Großmutter Katharine, Herzogin von Kent, getragen worden war. Dass ihr Großvater, der 90-jährige Edward, Herzog von Kent, sie trotz des traurigen Verlusts seiner Frau persönlich zum Altar begleitete, machte den Moment noch bewegender. Ihr Brautkleid – ein schlichtes weißes Stück mit breiten Trägern, Spitzenbesatz am Dekolleté und langem A-Linien-Rock – stammte vom nachhaltigen Label Larissa Von Planta. Abgerundet wurde der Look durch einen eleganten Spitzenschleier, passenden Schmuck sowie einem Brautstrauß in Rosa- und Rottönen.

Marina ist die Tochter von George Windsor, dem Earl of St. Andrews, und seiner Frau Sylvana Palma Tomaselli. Das frischgebackene Ehepaar lebt gemeinsam im Wren Cottage auf dem Gelände des Kensington Palasts in London. Lady Gabriella Windsor, eine der Ehrengäste bei der Hochzeit, ist Marinas Cousine. Gabriella, Tochter von Prinz Michael von Kent (83), hatte selbst im Jahr 2019 geheiratet, verlor ihren Ehemann Thomas Kingston jedoch im Februar 2024.

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Instagram / thewindsorsfamily Lady Marina Windsor und Nico Macaulay im Juni 2026

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Instagram / marinacwin Royal Lady Marina Windsor und ihr Partner Nico Macaulay

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Imago Lady Marina Windsor in der Royal Box beim Wimbledon-Turnier, Juli 2022

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