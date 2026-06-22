Tay Keiths Freundin schlug kurz vor seinem Tod Alarm

Musikproduzent Tay Keith (29) ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, hatte seine Freundin kurz vor dem Fund seiner Leiche in seiner Wohnung in Nashville den Notruf 911 gewählt, da sie sich große Sorgen um ihn machte. In dem nun von TMZ veröffentlichten Notrufmitschnitt ist zu hören, wie sie den Einsatzkräften schildert, dass Tay sie zuvor noch gebeten hatte, ihn zu besuchen – danach aber vollständige Funkstille herrschte. Die aufgewühlte Freundin wandte sich nach 24 Stunden ohne Lebenszeichen an die Polizei und bat um einen sogenannten "Wellness-Check". Dabei handelt es sich um eine Gefahren- bzw. Hilflosigkeitsprüfung, bei der Beamte nach dem Rechten sehen, wenn Sorgen um das Wohlbefinden einer Person bestehen.

In der Aufnahme erklärt die Freundin des Hitproduzenten, dass weder ihre zahlreichen Anrufe noch ihr Klopfen an Tays Wohnungstür eine Reaktion ausgelöst hätten. Auf Nachfrage der Leitstelle berichtet sie außerdem von bestehenden gesundheitlichen Problemen des Produzenten: Er habe unter Atembeschwerden und Bluthochdruck gelitten. Nach dem Alarmruf rückten Einsatzkräfte zu seinem Zuhause in Nashville aus – und fanden den Musiker schließlich tot in seiner Wohnung vor.

Tay gehörte zu den bekannten Namen der US-Hip-Hop-Szene. Privat hielt sich der Produzent eher bedeckt, umso erschütternder wirkt nun der Notruf seiner Freundin, in dem ihre Sorge deutlich zu hören ist. Gerade diese persönlichen Details machen deutlich, wie plötzlich die Situation eskalierte. Die Polizei geht nach aktuellem Stand nicht von Fremdverschulden aus. Der Musikproduzent wurde nur 29 Jahre alt.

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