Tot aufgefunden: Tay Keith (29) hinterlässt enormes Vermögen

Nach dem Tod von Musikproduzent Tay Keith (29) werden nun Details zu seinem Nachlass bekannt. Tay Keith – bürgerlicher Name Brytavious Lakeith Chambers – starb am 18. Juni 2026 im Alter von 29 Jahren. Er wurde leblos in seiner Wohnung in Nashville aufgefunden. Laut den Gerichtsdokumenten war der Produzent zum Zeitpunkt seines Todes weder verheiratet noch hatte er Kinder. Ein Testament hinterließ er ebenfalls nicht. Wie TMZ berichtet, hat nun ein Gericht seine Mutter Jalisa Chambers als Verwalterin des Erbes eingesetzt. Das hinterlassene Vermögen ist dabei beachtlich.

Neben Bankkonten und Geldmarktkonten umfasst es einen Mercedes-Maybach, einen Lamborghini sowie einen 50-prozentigen Anteil an einem Haus in Memphis. Auch Anteile an einem Tonstudio, an der Marke Shadow Tequila, sein gesamter Musikkatalog sowie Erfolgsbeteiligungen und Markenrechte gehören dazu. Jalisa hat angekündigt, eng mit Tays Plattenlabel und Musikverlagen zusammenzuarbeiten, um ausstehende Zahlungen einzutreiben. Der Produzent war spätestens seit 2018 eine feste Größe, als er "Sicko Mode" von Travis Scott (35) mit Drake (39) mitproduzierte und damit eine Grammy-Nominierung in der Kategorie Best Rap Song bekam. Danach folgten zahlreiche weitere Zusammenarbeiten mit Stars wie Eminem (53), Beyoncé (44), Doja Cat (30), Chris Brown (37), Jack Harlow (28), Gunna, Lil Baby und Sexyy Red (28).

Die Umstände rund um seinen Tod hatten zuvor bereits für Schlagzeilen gesorgt: Seine Freundin hatte den Notruf gewählt, nachdem Tay sie gebeten hatte, ihn zu besuchen, dann aber nicht mehr reagierte. Sie schilderte der Polizei, dass er unter Bluthochdruck und Atemproblemen gelitten habe. Die genaue Todesursache ist bis heute nicht offiziell bekanntgegeben worden. Der plötzliche Tod des Produzenten hat viele Menschen erschüttert - darunter auch einige Größen aus der Musikindustrie. Für starke Emotionen sorgte schon kurz nach dem Tod ein Abschied von Drake.

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Getty Images Tay Keith bei den BMI R&B/Hip-Hop Awards, 2024

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Getty Images Tay Keith und A$AP Ferg bei der LaQuan-Smith-Show während der New York Fashion Week, September 2024

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Getty Images Tay Keith bei den 2022 BMI R&B/Hip-Hop Awards in Miami Beach