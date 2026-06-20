Drake trauert um verstorbenen Produzenten Tay Keith (29)

Drake (39) trauert um einen engen Weggefährten: Der Rapper hat sich jetzt öffentlich zum überraschenden Tod seines langjährigen Produzenten Tay Keith (29) geäußert. Der Produzent, der mit bürgerlichem Namen Brytavious Chambers hieß, war am Donnerstag leblos in seiner Wohnung in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gefunden worden. Laut dem Sender WSMV wurden Polizisten nach einem Wellness-Check auf ihn aufmerksam. Die Metro Nashville Police geht demnach nicht von Fremdeinwirkung aus, aber eine Autopsie soll die genaue Todesursache klären. Einen Tag nach der tragischen Nachricht meldete sich Drake bei Instagram zu Wort – mit emotionalen Zeilen und einem Gedenkbild für seinen Freund und Hitlieferanten.

In einem Beitrag wandte sich Drake mit dankbaren und sehr persönlichen Worten an Tay Keith. Der Rapstar, der unter anderem die Songs "Nonstop" und "Rich Flex" mit ihm aufgenommen hatte, schrieb: "Endlose und ewige Dankbarkeit für deinen Geist und deinen Beitrag zu diesem Ding, das wir alle so sehr lieben." Weiter fügte er hinzu: "Du wirst sehr fehlen." Parallel zu dem Text teilte der Kanadier ein Porträt des Produzenten und der Rahmung "In liebevoller Erinnerung" und "Ruhe in Frieden".

Tay Keith war in der Szene spätestens seit 2018 eine feste Größe in der Musikwelt, als er den Erfolgs-Song "Sicko Mode" von Travis Scott (35) mit Drake mitproduzierte und damit eine Grammy-Nominierung in der Kategorie Best Rap Song einheimste. Später folgten zahlreiche weitere Kollaborationen mit Stars wie Eminem (53), Beyonce, Doja Cat (30), Chris Brown (37), Jack Harlow (28), Gunna, Lil Baby und Sexyy Red.

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Collage: Instagram / champagnepapi, Getty Images Collage: Drake und Tay Keith

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Getty Images Tay Keith bei den 2022 BMI R&B/Hip-Hop Awards in Miami Beach

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