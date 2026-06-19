Star-Musikproduzent Tay Keith (29) tot in Wohnung gefunden

Die Hip-Hop-Welt trauert um einen ihrer bekanntesten Produzenten: Tay Keith (29) ist tot. Der 29-Jährige wurde am Donnerstag in seiner Wohnung in Nashville, Tennessee, leblos aufgefunden. Wie die Metro Nashville Police bestätigte, wurden die Behörden im Rahmen eines Wellness-Checks auf ihn aufmerksam. Gegenüber Entertainment Weekly teilten die Beamten mit, dass kein Fremdverschulden vermutet wird. Die genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt.

Tay Keith, der mit bürgerlichem Namen Brytavious Lakeith Chambers hieß, gehörte zu den gefragtesten Musikproduzenten im Hip-Hop. Er war maßgeblich an einigen der größten Hits der vergangenen Jahre beteiligt und arbeitete mit Künstlern wie Drake (39), Eminem (53), Beyoncé (44), Lil Baby, Future (42), Cardi B (33), Jennifer Lopez (56) und Travis Scott (35) zusammen. Für seine Arbeit wurde Tay mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Titel Produzent des Jahres.

Bekannt wurde Tay vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Travis Scott. Gemeinsam mit weiteren Produzenten verantwortete er den 2018 erschienenen Track "Sicko Mode", der 2018 auf Travis' Album "Astroworld" erschien und unter anderem Drake als Feature hatte. Er war 2019 für den Grammy als Best Rap Song nominiert. Außerdem produzierte er Drakes "Nonstop", BlocBoy JBs "Look Alive" sowie den Bonustrack "Before I Let Go" auf Beyoncés "Homecoming: The Live Album". Seinen ersten Schritt in die Musikwelt wagte Tay bereits mit 14 Jahren, als er eigene Songs und Remixe auf YouTube veröffentlichte.

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Getty Images Tay Keith bei den 2022 BMI R&B/Hip-Hop Awards in Miami Beach

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Getty Images Produzent Tay Keith bei den 66. Grammy Awards in der Crypto.com Arena in Los Angeles, 2024

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Getty Images Tay Keith und A$AP Ferg bei der LaQuan-Smith-Show während der New York Fashion Week, September 2024

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