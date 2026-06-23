Gehirntumor: Mami-Bloggerin Jill Smokler (48) ist verstorben

Eine traurige Nachricht aus der Blogger-Welt: Jill Smokler, Gründerin der bekannten Eltern-Website "Scary Mommy", ist am Montag, dem 22. Juni, im Alter von nur 48 Jahren gestorben. Wie ihre Familie jetzt in einem emotionalen Post mitteilt, erlag sie einem aggressiven Gehirntumor, einem sogenannten Glioblastom. "Mit schwerem Herzen müssen wir mitteilen, dass Jill heute Morgen nach einem mehr als zweijährigen Kampf gegen das Glioblastom verstorben ist. Sie ist dieser Krankheit so begegnet, wie sie allem begegnet ist – humorvoll, entschlossen und ganz sie selbst", schreiben ihre Angehörigen auf Instagram.

Jill hinterlässt ihre drei Kinder Lily, Ben und Evan. Ihre Familie betont, dass ihr das Muttersein stets das Wichtigste war: "Sie war so vieles: eine Bestsellerautorin der New York Times, eine Gründerin, eine, die die Wahrheit sagte. Aber worauf sie immer am meisten stolz war, war, Mutter zu sein." Auch mit ihrer Krankheit ging sie schonungslos offen um. Im Mai 2024 machte sie ihre Diagnose auf Social Media öffentlich und schrieb damals: "Ein Glioblastom stand nicht auf meiner 'Bingo-Karte' für 2024 – doch nun ist es eben so gekommen. Das Leben ändert sich schnell, Freunde."

Jill gründete "Scary Mommy" im Jahr 2008 und schuf damit eine Plattform, die sich bewusst von klassischen Elternblogs abhob. Anstatt ein idealisiertes Bild vom Muttersein zu zeichnen, thematisierte sie die anstrengende und chaotische Realität der Kindererziehung – ehrlich und mit Humor. Ihre Familie fasst das Vermächtnis der Bloggerin so zusammen: "Jill hat ihr Leben der Wahrheit über das Muttersein gewidmet – der Erkenntnis, dass es im selben Atemzug wunderbar und unmöglich sein kann. Damit gab sie Millionen von Frauen die Erlaubnis, sich weniger allein zu fühlen."

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Instagram / jillsmokler Jill Smokler, Influencerin

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Instagram / jillsmokler Jill Smokler im September 2024

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Instagram / jillsmokler Jill Smoklers Kinder