"7 Tage, 7 Köpfe"-Jochen Busse zieht ins Seniorenheim

Für Jochen Busse (85) stehen turbulente Monate bevor. Der Schauspieler, bekannt aus der Kultsendung "7 Tage, 7 Köpfe", muss sich in den kommenden Wochen mehreren Operationen unterziehen. Deshalb mussten seine geplanten Auftritte mit dem Stück "Weiße Turnschuhe" – sowohl im Theater an der Kö in Düsseldorf als auch in der Komödie im Bayerischen Hof in München im Juli und August – abgesagt werden. Für die Zeit der Eingriffe und die anschließende Rehabilitation ist Jochen nun von Düsseldorf in die Residenz am Dom in Köln umgezogen. Gegenüber der Abendzeitung erklärte er: "Aufgrund der Operationen, die auf mich zukommen, falle ich das nächste halbe Jahr aus und kann leider nicht spielen."

Den Umzug in die Seniorenresidenz bezeichnet der Bühnenstar selbst als "vernünftige Entscheidung", denn so könne er direkt nach den Operationen die Reha vor Ort durchführen und sei gut betreut. Der gesundheitliche Hintergrund: Eine längere Untersuchungsphase brachte mehrere Befunde zutage. "Ich hatte Schmerzen, bin zum Osteopathen, dann kam eins zum anderen", so Jochen. Zunächst muss am 29. Juni ein Aneurysma in der Hüfte entfernt werden, danach folgt eine bereits länger geplante Hüft-OP. Trotzdem gibt sich der Schauspieler kämpferisch: "Ich bin guter Dinge! Mir gefällt es hier, ich bin geistig voll da, habe viele langjährige Freunde in Köln und kenne auch ein paar, die hier in der Residenz leben."

Jochen hat trotz allem den Humor nicht verloren – und die Bewegung auch nicht. Sein Hula-Hoop-Reifen, mit dem er nach eigenen Angaben seit über 15 Jahren täglich trainiert und der auch in "Weiße Turnschuhe" eine Rolle spielt, steht bereits in der neuen Bleibe bereit. "Im Moment mache ich Gymnastik, so gut es geht. Ich war immer sehr sportlich, habe auf mich geachtet, Yoga und Ayurvedakuren gemacht und bis zum 80. Lebensjahr jeden Tag einen Kopfstand", verriet er. Sein großes Ziel hat er klar vor Augen: "Mein Ziel, das ich anstrebe, ist es, Anfang 2027 wieder auf der Bühne zu stehen, denn das ist mein Lebenselixier." Seine Wohnung in Schwabing wolle er dabei auf jeden Fall behalten.

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Imago Jochen Busse, Schauspieler, 2025

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United Archives GmbH / ActionPress Der Original-Cast von "7 Tage, 7 Köpfe"

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Actionpress/ Gulotta,Francesco Jochen Busse und Billie Zöckler bei der Foto-Probe zu "Der Pantoffel-Panther"

Findet ihr, Jochens Comeback-Ziel 2027 ist genau richtig? Ja, klare Ziele geben Kraft. Zu ambitioniert – lieber ohne Zeitdruck genesen. Ergebnis anzeigen