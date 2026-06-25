120 Kilogramm abgenommen: Geparke ließ sich Bauch straffen

In den vergangenen Tagen nahm Geparke ihre Fans im Netz täglich auf Instagram mit. Der Fokus ihrer Inhalte lag dabei vor allem auf ihrer Bauchdeckenstraffung. Vor über zwei Wochen wurde Wero, wie die Influencerin mit bürgerlichem Namen heißt, operiert. In einem Reel zeigt die Social-Media-Creatorin Schwellungen, Pflaster und Verbände – und ist dabei sichtlich stolz auf das Ergebnis. Das Team der Chirurgen entfernte in acht Stunden insgesamt acht Kilo überschüssige Haut sowie acht Liter Fett. Zusätzlich wurde ihr Intimbereich optisch angepasst: Dabei wurde Fett abgesaugt, überschüssige Haut weggeschnitten und der Venushügel abgeflacht.

Mit ihrem Ergebnis ist Geparke mehr als zufrieden. "Guckt mal, wie flach mein Bauch ist und der ist ja noch übelst geschwollen, das heißt, der wird noch krasser aussehen", schwärmte sie in ihrem Video. Dass noch Schwellungen vorhanden sind, scheint die Influencerin also kaum zu stören – im Gegenteil, denn sie freut sich bereits auf das endgültige Resultat. Der Eingriff war nicht ihr erster auf dem Weg zu ihrem Wunschkörper: Zuvor hatte sie bereits eine Magenoperation und kämpft zudem mit einem Lipödem. Es folgen weitere Operationen an Armen, Beinen und weiteren Körperstellen.

Vor rund einem Jahr hatte Geparke auch über die dunkle Seite ihrer Vergangenheit gesprochen. In einer YouTube-Doku des Y-Kollektivs machte sie öffentlich, wie sie durch sogenanntes Feeding die Kontrolle über ihr Leben verlor. Sie erzählte von einer Beziehung, in der ein Mann sie dazu gedrängt habe, immer mehr zu essen, bis sie in ihrer schwersten Zeit 205 Kilo wog. "Ich dachte nicht, dass ich anders akzeptiert werden könnte", sagte sie damals über ihre Gedanken in dieser Phase.

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Instagram / geparrke Geparke, Juni 2026

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Instagram / geparrke Geparke, Juni 2026

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Instagram / geparrke Geparke vor ihrem Gewichtsverlust