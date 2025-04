Für Klicks: Influencerin nahm 10.000 Kalorien am Tag zu sich

Feeding wird als "eine Form abweichenden Sexualverhaltens" beschrieben, bei dem ein sogenannter "Feeder" es genießt, seinen Partner zu ernähren, bis dieser deutlich übergewichtig ist. Weronika, bekannt unter ihrem Social-Media-Namen Geparke, hat nun in einer brisanten YouTube-Dokumentation des Y-Kollektivs und auf ihren eigenen Kanälen offengelegt, wie sie wegen Feeding die Kontrolle über ihr Leben verlor. Vor fünf Jahren begann ihre Beziehung mit einem Mann, den sie über eine Dating-Plattform kennenlernte und der sie in eine toxische Spirale drängte. Was zunächst nach einer Liebesgeschichte aussah, wurde schnell zum Gegenteil: Der Mann, ein sogenannter Feeder, habe die Influencerin dazu getrieben, enorme Mengen zu essen, bis sie in ihrer schwersten Zeit 205 Kilogramm wog. Um seinem Fetisch zu dienen, konsumierte Weronika täglich 10.000 Kalorien und nahm innerhalb von vier Monaten 30 Kilogramm zu. Ihre traurige Selbsteinschätzung damals: "Ich dachte nicht, dass ich anders akzeptiert werden könnte."

Ihre körperliche Veränderung wurde zum Ziel und Tauschmittel der ungleichen Beziehung. "Er hat mich dazu gebracht, mich auf einer Plattform für Feeder anzumelden", berichtete sie. Dort verdiente sie Geld mit Inhalten, die auf die Präferenzen ihres Partners abgestimmt waren, während er sich als ihr Manager bezeichnete und 50 Prozent der Einnahmen einsackte. Heute blickt sie mit Scham auf diese Videos und bezeichnet sie in der Dokumentation als "peinlich". Vor anderen hielt Louis seine Vorliebe geheim. "Er sagte, seine Freunde und Familie dürften niemals wissen, dass er auf dicke Frauen steht", enthüllte sie. Trotz aller Kontrolle und Erniedrigung gelang es Weronika nach einem großen Streit im Jahr 2022, sich aus der Beziehung zu lösen und ihr Leben neu zu beginnen.

In der Online-Blase habe sie damals das Gefühl nicht losgelassen, sich dem Ganzen bedenkenlos hingeben zu können, wie sie gegenüber Y-Kollektiv zugab. "Es war ein langer Weg, aber ich kämpfe mich zurück", sagte sie auf ihren Social-Media-Kanälen. Ihr Fokus liege nun auf ihrer Heilung: künftige Hautstraffungen und Lipödem-Operationen sollen den körperlichen Überbleibseln der Vergangenheit den Kampf ansagen. Ihre Geschichte teilt Weronika nicht nur, um sich selbst zu rehabilitieren, sondern um auf die Gefahren mancher Fetische und toxischer Beziehungen aufmerksam zu machen – ein Thema, das viele Menschen betrifft, jedoch selten offen diskutiert wird. Heute wiegt die 28-Jährige dank intensiver medizinischer Unterstützung, wie einer Schlauchmagen-OP, 108 Kilogramm weniger und hat ihre Gesundheit in den Vordergrund gestellt.

Instagram / geparrke Geparke vor ihrem Gewichtsverlust

Instagram / geparrke Influencerin Geparke, April 2025

