Nicht ihr Vorname: So nennt Tom Zendaya auf dem Red Carpet

In Rom liefern Tom Holland (30) und Zendaya Coleman (29) ihren Fans einen zuckersüßen Moment auf dem roten Teppich. Während die Schauspielerin einem Reporter des Radiosenders Capital gerade ein Interview gibt, platzt Tom plötzlich ins Gespräch und stellt nur eine einzige, sehr konkrete Frage: Wie hieß noch mal die Eisdiele in der Stadt, von der die beiden so schwärmen? Statt sie dabei wie gewohnt mit Zendaya anzusprechen, ruft er quer über den Trubel hinweg aber auffällig laut: "Maree". Der kurze Clip der Szene landete auf Instagram, sammelte Hunderttausende Likes und sorgt seitdem für ordentlich Gesprächsstoff bei ihren Followern.

Der ungewöhnliche Spitzname hat einen besonderen Hintergrund: Maree ist der zweite Vorname der "Euphoria"-Darstellerin – ihr voller Name lautet Zendaya Maree Stoermer Coleman. Gleichzeitig trägt auch ihre Mutter denselben zweiten Vornamen. Dass Tom sie in Rom so nennt, ist deshalb für viele Fans ein seltener, sehr privater Einblick in ihre Beziehung, denn öffentlich wurde dieser Kosename bisher noch nie gehört. In den Kommentaren unter dem viralen Video zeigen sich Nutzer begeistert. Viele feiern den Auftritt als süßen Alltagsmoment eines Paares, das seine Liebe sonst weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält und gemeinsame Szenen nur selten mit der Welt teilt.

Gleichzeitig wird im Netz eifrig diskutiert, warum der "Spider-Man"-Star ausgerechnet diesen Namen auf dem Red Carpet benutzt. Mehrere User vermuten, dass Tom sie im Gedränge bewusst mit Maree anspricht, damit sie ihn unter all den Stimmen besser heraushört. In einem Kommentar auf Instagram heißt es etwa, das sei praktisch, weil draußen jeder ihren Vornamen rufe und Maree dann wie ein persönliches Signal wirke – ähnlich wie Kinder im Menschengewühl ihre Eltern beim Namen rufen. Für ihre Community ist der kleine Moment damit mehr als nur ein lustiger Eis-Tipp in Rom: Er wirkt wie ein winziges Fenster in den vertrauten Alltag eines Paares, das sonst vor allem durch große Premieren und Glamour im Rampenlicht steht.

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, 15. Juni 2026

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021