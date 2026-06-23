Romantisch: Seltenes Kussfoto von Zendaya und Tom Holland

Seit Tom Holland (30) bestätigt hat, dass er und Zendaya (29) verheiratet sind, meldet sich die Schauspielerin nun mit einem seltenen Liebesbeweis auf Instagram. Auf einem Foto, das sie jetzt in ihrer Story teilte, küsst Tom sie zärtlich auf den Kopf – aufgenommen während der Promo-Tour zu ihrem gemeinsamen Film "Spider-Man: Brand New Day". Dazu postete sie weitere Schnappschüsse von sich in einem roten Paillettenoberteil und einem passenden rot-blauen Rock im Spider-Man-Look. "Ich springe kurz rein, um Hallo zu sagen von unserem Stopp in Rom", schrieb Zendaya zu den Bildern.

In den Kommentaren überschlugen sich Freunde und Fans vor Begeisterung. Schauspielerin Sophia Bush (43) hinterließ Feuerherz-Emojis, und Tänzerin Jenna Johnson (32) schwärmte, Zendaya sei "Perfektion". Ein Fan kommentierte: "Ich will diese Art von Liebe." Das Paar ist derzeit gemeinsam auf Promo-Tour für den vierten Teil der Spider-Man-Reihe, der Ende Juli in die Kinos kommt und in dem beide wieder als MJ und Peter Parker zu sehen sind. Bereits im März hatte Zendayas Stylist Law Roach bei den Actor Awards für Aufsehen gesorgt, als er sagte: "Die Hochzeit hat schon stattgefunden. Ihr habt sie verpasst!" Tom bestätigte die heimliche Trauung nun offiziell in einem Interview mit Esquire UK.

Gegenüber dem Magazin schwärmte der Schauspieler in höchsten Tönen von seiner Frau: "Für mich habe ich meinen Menschen gefunden. Sie ist meine beste Freundin, und ich bin am glücklichsten, wenn ich bei ihr bin. Aber ich habe mich auch noch nie so unterstützt und sicher gefühlt – niemals. Punkt." Kennengelernt hatten sich die beiden 2016 bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming". Ihre Beziehung machten sie im Juli 2021 öffentlich, Ende 2024 folgten die Verlobung und schließlich die stille Hochzeit. Auch Zendaya hatte sich in der Vergangenheit über ihr Verhältnis zur Privatsphäre geäußert: "Wir versuchen, uns nicht vor der Welt zu verstecken, aber Dinge für uns zu bewahren, damit wir diese Freude in uns selbst und unseren Liebsten erhalten können", sagte sie dem Modern Love-Podcast der New York Times.

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

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Getty Images Die Schauspieler Zendaya und Tom Holland, Dezember 2021