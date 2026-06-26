Brad Pitt erzwingt Zeugenaussagen im Weingut-Rechtsstreit

Brad Pitt (62) kann im jahrelangen Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (51) rund um das gemeinsame Weingut Château Miraval einen wichtigen Etappensieg verbuchen. Ein Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien hat jetzt einem Antrag von Brads Anwälten stattgegeben und angeordnet, dass Mitglieder der Stoli Group als Zeugen aussagen müssen, wie People berichtet. Dazu zählt auch Manager Alexey Oliynik, der sich bislang geweigert haben soll, Unterlagen herauszugeben oder für eine Befragung zur Verfügung zu stehen. Die Vernehmungen sollen nun bis spätestens Ende September in London stattfinden und sich um den Verkauf von Angelinas Miraval-Anteil im Jahr 2021 drehen.

Hintergrund: Angelina hatte ihren Anteil an dem französischen Weingut damals an Tenute del Mondo veräußert, die Weinsparte der Stoli Group. Brad wirft der Oscarpreisträgerin vor, sie habe damit eine frühere Absprache missachtet, nach der keiner seinen Anteil ohne Zustimmung des anderen verkaufen dürfe. Laut den neuen Gerichtsunterlagen sollen neben Alexey auch weitere Verantwortliche von Tenute del Mondo und Angelinas Firma Nouvel in den kommenden Monaten Rede und Antwort stehen. Zudem hat ein Berufungsgericht in Kalifornien eine frühere Entscheidung im Zusammenhang mit dem Stoli-Eigentümer Yuri Shefler gekippt und damit den Weg für die von Brad beantragte Befragung des Milliardärs geebnet. Für Anfang Juli ist ein weiterer Gerichtstermin angesetzt, bei dem es genau darum gehen soll.

Aus Brads Kreisen heißt es laut People, das aktuelle Urteil sei "ein weiterer Schritt zu mehr Transparenz darüber, was bei dem Deal wirklich passiert ist". Die Informanten behaupten zudem, die Schauspielerin habe sich bewusst für Yuri und dessen Konzern entschieden, obwohl ihr Ex diesen Partner nicht haben wollte. Ein Insider auf Angelinas Seite widerspricht dieser Darstellung und betont, sie habe in Stoli einen "exzellenten weltweiten Vertriebspartner" gesehen. Ein Anwalt von Angelina erklärt gegenüber dem Magazin, die jüngsten Entscheidungen hätten "keine Auswirkung auf den Kern der Sache" und würden ihre Position nicht schwächen. Die Schauspielerin sehe dem Prozess im kommenden Jahr gelassen entgegen und wolle sich danach wieder stärker auf ihre Familie mit den sechs Kindern konzentrieren, die sie mit dem 62-Jährigen hat.

Anzeige Anzeige

Imago Brad Pitt, Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Zahara, Shiloh im Oktober 2021