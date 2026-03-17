Brad Pitt beantragt Fernverhör im Weinstreit mit Ex Angelina

Brad Pitt (62) verlangt jetzt eine Aussage des russischen Geschäftsmanns Yuri Shefler im Rechtsstreit um das gemeinsame Weingut Château Miraval mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (50). Der Schauspieler hat bei einem Gericht in Los Angeles beantragt, dass Yuri zu einem Fernverhör gezwungen werden soll, wie TMZ berichtet. Brad hatte Angelina 2022 verklagt, da sie ihren Anteil an dem französischen Anwesen ohne seine Zustimmung verkauft haben soll. Der Geschäftsmann, der das Spirituosenunternehmen Stoli leitet, hat sich bisher geweigert, zu einer Befragung zu erscheinen. Brad argumentiert jedoch in seinen Gerichtsunterlagen, dass Yuri eine zentrale Rolle bei dem umstrittenen Verkauf gespielt habe und daher als Zeuge vernommen werden müsse.

In den neuen Gerichtsdokumenten behauptet der Schauspieler, dass die Transaktion von Yuri "orchestriert und auf dessen Veranlassung hin abgeschlossen" worden sei. Yuri habe sich gegen die Befragung unter anderem damit gewehrt, dass er in der Schweiz lebe. Brad lässt das jedoch nicht gelten. E-Mails würden direkten Kontakt zwischen Angelina und Yuri bezüglich des Weingut-Kaufs belegen und zeigen, dass er über relevante Informationen für den Fall verfüge, argumentiert das Anwaltsteam. Brad und Angelina hatten das Anwesen während ihrer Ehe erworben. Nach der Scheidung habe Angelina ihm mitgeteilt, dass sie aussteigen wolle. Brad habe versucht, ihren Anteil zu kaufen, doch die Verhandlungen seien gescheitert, woraufhin sie an Stoli verkauft habe.

Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 streiten Brad und Angelina vor Gericht. Zunächst ging es um die Scheidung, die erst im Dezember 2024 offiziell abgeschlossen wurde, und um das Sorgerecht für ihre sechs gemeinsamen Kinder. Seit Jahren steht jedoch vor allem das französische Weingut im Zentrum der rechtlichen Auseinandersetzungen. Brad soll entschlossen sein, den jahrelangen Rosenkrieg endlich zu beenden. Eine Quelle verriet kürzlich dem Magazin OK!, dass der 62-Jährige nicht wolle, dass sich der Streit in ein weiteres Jahrzehnt ziehe. "Es gibt ein klares Gefühl bei Brad, dass sich das nicht in ein weiteres Jahrzehnt ziehen kann", so die Quelle.

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Getty Images Brad Pitt bei der Europa-Premiere von "F1: The Movie" in London

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Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie bei der Premiere von "Maleficent" in London

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Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015