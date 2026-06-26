Diese 183 neuen Netflix-Serien machen 2026 zum Ausnahmejahr

Netflix macht 2026 ernst: Ganze 183 neue Serien hat der Streamingriese für dieses Jahr angekündigt – und dabei setzt er auf ein beeindruckendes Staraufgebot. Mit von der Partie sind laut moviepilot unter anderem Florence Pugh (30), die in der Herbst-Produktion "East of Eden" zu sehen sein wird und vielen für ihre Performance im Horrorfilm "Midsommar" bekannt sein dürfte, sowie Emma Corrin (30), die in einer neuen Adaption von "Stolz und Vorurteil" die Hauptrolle übernimmt. Auch Anya Taylor-Joy (30) kehrt auf die Streamingplattform zurück: In dem Thriller "How to Kill Your Family" (übersetzt: "Wie man seine Familie umbringt") dürfte sie wieder für Gänsehautmomente sorgen. Einen genauen Starttermin für diese drei Produktionen hat Netflix bislang noch nicht bekannt gegeben.

Etwas konkreter sind die Pläne für andere vielversprechende Titel: Die Dark Comedy "Vladimir" mit Leo Woodall (29) und Rachel Weisz (56) startet bereits im März, genauer gesagt am 5. März. Asa Butterfield (29) ist ab dem 21. April in "Unchosen" zu sehen, einem Sekten-Thriller, der ebenfalls für Spannung sorgen dürfte. Darüber hinaus wartet mit "The Hawk" eine Golf-Comedy mit Will Ferrell (58) auf Streaming-Fans, die ab dem 16. Juli abrufbar sein wird. Insgesamt spannt Netflix kulturell einen weiten Bogen: von internationalen Produktionen aus Ländern wie Südkorea, Brasilien, Indien oder Japan über Animationsserien bis hin zu großen englischsprachigen Highlights.

Es kommt obendrein immer wieder vor, dass sich der Start einzelner Serien verzögert, Produktionen verschoben werden oder Netflix überraschend bereits fertiggestellte Formate veröffentlicht. Während der Gigant also fleißig neues Material ins Programm hievt, räumt die Plattform gleichzeitig an anderer Stelle auf. Im Juni 2026 verschwinden über 30 Kultserien aus dem Angebot, darunter Kultproduktionen wie "Gomorrha", "Das Boot" oder die US-Sitcom Full House. Das Programm bleibt damit im ständigen Wandel – wer sich bei Netflix durch die schwindelerregende Auswahl an Titeln kämpft, wird mit den Neuankündigungen des Jahres noch lange zu tun haben.

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Getty Images Florence Pugh auf dem Roten Teppich 2025

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Getty Images Asa Butterfield, Schauspieler

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Getty Images Will Ferrell beim Hollywood Walk Of Fame

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