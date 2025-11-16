Depression nach Rolle: Florence Pugh über "Midsommar"-Dreh

Florence Pugh (29) hat offenbart, wie sehr sie die Arbeit an dem Horrorfilm "Midsommar" belastet hat. Im Gespräch mit dem Louis Theroux Podcast teilte die Schauspielerin mit, dass sie nach den Dreharbeiten ganze sechs Monate mit Depressionen zu kämpfen hatte. "Ich habe erst zu Weihnachten realisiert, was los war", erzählte sie. Der enorme emotionale Druck, den die Rolle der trauernden Dani, die sich auf einer verstörenden Reise in Schweden befindet, von ihr forderte, habe das ausgelöst. Ihren Co-Star Jack Reynor (33), der Danis toxischen Freund Christian spielt, erwähnte sie dabei ebenfalls.

Die 29-jährige Schauspielerin beschrieb, wie intensiv sie sich in Danis Gemütszustand versetzen musste. Um die Trauer und die psychische Belastung authentisch darzustellen, habe sie sich schmerzlich-realistische Szenarien vorgestellt, wie den Verlust nahestehender Personen. "Gegen Ende der Dreharbeiten stellte ich mir vor, ich sei auf der Beerdigung meiner gesamten Familie", erklärte Florence. Diese Methodik sei zwar effektiv gewesen, habe jedoch einen hohen Preis gehabt. Heute würde sie mit Rollen anders umgehen: "Ich kann mich nicht so verausgaben. Es hat mich kaputt gemacht."

Die Rolle in "Midsommar" brachte Florence viel Anerkennung ein, einige Kritiker hielten sie sogar für Oscar-würdig, doch die Schauspielerin hat mit ihrem seelischen Wohlbefinden dafür teuer bezahlt. Sie kehrte kurz nach dem Dreh zu einem anderen Projekt, "Little Women", zurück, dessen positiver Ton die Erschöpfung verdeckte. Erst später, in einer ruhigeren Phase, habe sie das depressive Gefühl eingeholt. Der Erfolg ihrer Leistung in "Midsommar" machte sie einem internationalen Publikum bekannt, aber Florence ist als Künstlerin sehr auf ihr persönliches Gleichgewicht bedacht und hat seitdem ihren Ansatz zur Arbeit grundlegend überdacht.

Getty Images Florence Pugh bei den BAFTA Awards 2024

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

