Dreifacher EOTB-Nachschub: Diese Singles sorgen für Wirbel

Neue Singles, neue Dramen: Bei Ex on the Beach bekommen die Kandidaten gleich dreifachen Zuwachs. Den Anfang macht Christos – und sorgt damit vor allem bei Asena Neuhoff für einen Schock. Die Influencerin fällt aus allen Wolken, als ihre Ex-Kennenlernphase plötzlich vor ihr steht. "Wir haben uns letztes Jahr auf einer Party kennengelernt. Hätte ich drauf verzichten können. Der eifersüchtigste Typ, den ich jemals kennengelernt habe", erklärt sie. Vor allem nach einer intimen Szene zwischen Asena und Marc-Robin Wenz bei AYTO-VIP soll die Eifersucht für Konflikte gesorgt haben. Während Christos nun beweisen will, dass mehr in ihm steckt als der eifersüchtige Ex, macht Asena direkt klar: "Er soll auf jeden Fall nicht denken, dass es hier zwischen ihm und mir ein Comeback gibt."

Doch auch andere Kandidaten werden von ihrer Vergangenheit eingeholt. Obwohl Diogo Sangre (31) in der Villa bereits auf zahlreiche Ex-Flammen getroffen ist, erwischt es ihn erneut: Als der Tätowierer, Bonny und Siria am nächsten Tag an den Strand geschickt werden, treffen sie auf Jil. Doch während Diogo betont, kein Problem mit ihr zu haben, sieht die Lage bei Bonny anders aus. "Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind befreundet. Wir kennen uns. Dann gab's da halt ein bisschen so... Schnittpunkte", erklärt sie. Jil soll ihr verschwiegen haben, dass zwischen ihr und Diogo mehr lief als nur Freundschaft. Für zusätzliche Brisanz sorgt außerdem, dass Jil noch zwei weitere Männer aus der Villa kennt: Gigi Birofio, mit dem sie eine "lustige" Zeit hatte, und Marwin, der die Villa allerdings bereits verlassen hat.

Doch damit nicht genug: Noch am selben Tag wartet die nächste Überraschung auf die Kandidaten. Diogo, Bonny und Siria werden erneut an den Strand geschickt – und wieder liegen sie mit ihrer Vermutung richtig: Ein männlicher Single stößt dazu. Dabei handelt es sich um Giuliano Lorenzo Hediger, den Ex von Siria. Von einem harmonischen Wiedersehen kann allerdings keine Rede sein. Siria ist die Frau, mit der Giuliano seine Ex Ariel (23) betrogen haben soll – ein Detail, das später bei Prominent getrennt ans Licht kam. Entsprechend deutlich macht er bei seinem Einzug: "Siria hat ziemlich Unruhe gestiftet zwischen Ariel und mir. Wir hatten etwas miteinander. [...] Das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Ich möchte eigentlich auch nichts großartig mit ihr zu tun haben. Und ich wäre wirklich sehr, sehr froh, wenn sie sich in Zukunft aus meinem Leben heraushält."

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RTL / Daniel Alvarez Der "Ex on the Beach"-Cast

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RTL / Friederike Jacobitz Christos, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Friederike Jacobitz Jil, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL / Friederike Jacobitz Giuliano Lorenzo Hediger, "Ex on the Beach"-Kandidat