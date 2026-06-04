Der gleiche Ex: Diesen Mann haben die EOTB-Frauen gemeinsam

Bei Ex on the Beach geht es direkt zum Staffelauftakt heiß her: In der ersten Folge ziehen Asena Neuhoff, Shima, Michelle und Kathleen Glawe in die Villa ein, kurz darauf stößt Bonny als Ex von Lars Maucher (29) dazu. Beim ersten Mädels-Talk über mögliche Verflossene, die in den kommenden Tagen noch am Strand auftauchen könnten, kommt jedoch eine überraschende Gemeinsamkeit ans Licht: Alle Frauen hatten bereits Kontakt zu Diogo Sangre (31). Damit wird schon zu Beginn der neuen Staffel deutlich, dass in der Villa nicht nur alte Liebschaften aufeinandertreffen, sondern auch zahlreiche Überschneidungen für Gesprächsstoff sorgen könnten.

Nach Bonnys Ankunft diskutieren die Kandidatinnen sofort, wer von Bonnys Exen wohl in die Villa ziehen könnte – und sie nennt Diogo. Prompt gesteht Shima: "Also, ich hatte eine Zeit lang Kontakt mit Diogo." "Ja, ich auch", bestätigt Kathi. Die Mädels ziehen sich zurück, um in Ruhe über die überraschende Gemeinsamkeit zu sprechen. Dann stößt Asena dazu – und auch sie gibt zu, eine Vergangenheit mit Diogo zu haben: "Ich hatte ja schon vor dieser ganzen Fame-Zeit... Aber ich fand den ganz schlimm." "Das ist so bodenlos, Alter", findet Bonny.

Asena betont im Interview jedoch, dass ihre Zeit mit Diogo längst vorbei ist: "Das ist sechs Jahre her – und jetzt würde ich ihn nicht mal mehr mit einer Kneifzange anfassen." Später beim Essen kommt das Thema erneut auf, diesmal in Anwesenheit der Jungs. Besonders Lars wirkt sichtlich irritiert: "Labert keinen Sche*ß, ihr hattet alle etwas mit dem? Ihr seid so ekelhaft, Alter." Dann folgt ein weiteres Geständnis: Auch Michelle, die mit "Ex on the Beach" ihr Reality-Debüt feiert, hatte früher etwas mit Diogo, wenngleich sie betont: "Das ist aber schon ein bisschen sehr lange her."

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RTL / Daniel Alvarez Der "Ex on the Beach"-Cast

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RTL / Friederike Jacobitz Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Friederike Jacobitz Bonny, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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