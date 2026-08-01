"Mein type": Steht Giuliano Hediger auf toxische Frauen?

Giuliano Lorenzo Hediger sorgt mit einem neuen Post für Gesprächsstoff. Auf Instagram teilt der Realitystar eine Szene aus dem Horrorfilm "Obsession", in der Inde Navarrette (25) als Hauptfigur Nikki zu sehen ist. Dazu schrieb er: "Wie soll ich jemandem erklären, dass genau das mein type ist? [...] I like mine obsessed." Im Film entwickelt Nikki durch einen Wunsch der männlichen Hauptfigur Bear eine krankhafte, unfreiwillige Besessenheit und überschreitet immer wieder Grenzen. Genau auf diese Dynamik scheint Giuliano mit seinem Kommentar anzuspielen – und lässt seine Follower darüber rätseln, ob er damit seinen Frauentyp beschreibt.

Die von ihm ausgewählte Szene zeigt Nikki mit blutüberströmtem Gesicht, nachdem sich Bears Wunsch erfüllt hat und sie sich in eine regelrecht besessene Partnerin verwandelt. Statt sich von dieser verstörenden Darstellung zu distanzieren, kommentierte Giuliano, dass die Figur genau seinem Typ entspreche. Seine Ex-Freundin Ariel (23) ließ diese Aussage nicht unkommentiert: "Du bist nicht normal", schrieb sie unter dem Beitrag. Mehr Worte brauchte die Reality-Bekanntheit offenbar nicht, um deutlich zu machen, was sie von Giulianos Posting hält.

Für Gesprächsstoff sorgte Giuliano bereits vor Kurzem. Der ehemalige Prominent getrennt-Sieger ist aktuell bei Ex on the Beach zu sehen – und machte dort direkt seine Ex Ariel zum Thema. Kaum in der Villa angekommen, suchte er das Gespräch mit Mitkandidat Gigi Birofio (27). Hintergrund waren angebliche Nachrichten und eine Knutscherei zwischen Gigi und Ariel, die sich ereignet haben sollen, während Giuliano noch mit ihr zusammen war. "Wenn ich auf jemanden nicht so Bock habe, dann auf dich", stellte er in der Raucherecke klar. Gigi wies den Vorwurf zunächst zurück, woraufhin Giuliano nachlegte: "Sie so: 'Wir haben den ganzen Abend rumgemacht.'"

Anzeige Anzeige

Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Imago Inde Navarrette als Nikki und Michael Johnston als Bear in "Obsession" (2026), Los Angeles

Anzeige Anzeige

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

Anzeige