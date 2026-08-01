Brenda und Gigi: Verplappert sich Chris Broy jetzt bei EOTB?

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach spitzt sich die Situation rund um Brenda Brinkmann (23) und Gigi Birofio (27) weiter zu. Während Brendas Ex Laurenz Pesch (25) auf einem Date ist und nichts von den Entwicklungen in der Villa mitbekommt, nutzt Brenda die Gelegenheit für ein offenes Gespräch mit Gigi. "Was machen wir jetzt, wo Laurenz weg ist?", fragt sie ihn – und legt nach: "Wollen wir es riskieren?" Gigi reagiert zunächst sprachlos, macht dann aber deutlich, wie er dazu steht. Wenig später kommt es bei einem Spiel vor den Augen der anderen Kandidaten zum Kuss zwischen den beiden – und der sorgt in der Villa für jede Menge Aufregung.

Vor allem Bonnie kann kaum glauben, was sie gerade beobachtet hat. Sie ist nicht nur von dem Kuss überrascht, sondern wundert sich auch über Chris Broys (37) auffällig gelassene Reaktion. "Bist du nicht shocked?", fragt sie ihn. Chris hält sich zunächst zurück, deutet im Einzelinterview jedoch an, mehr über die Situation zu wissen: "Gigi hat mir ein Geheimnis verraten, was ich auch schon weiß, aber was ein Geheimnis bleiben wird", erklärt er. Im Gespräch mit Bonnie kann er sich dann offenbar doch nicht ganz zurückhalten und deutet an, dass Brenda und Gigi bereits vor "Ex on the Beach" intim geworden sind. Bonnie verspricht zwar, nichts zu verraten – doch ob das Geheimnis in der Villa tatsächlich lange gewahrt bleibt, ist fraglich.

Seit Brendas Einzug kursieren Gerüchte, dass sie und Gigi bereits eine Vorgeschichte haben. Besonders brisant: Gigi ist inzwischen eng mit Laurenz befreundet, Brendas Ex. Auch Brenda selbst sorgt immer wieder mit kleinen Andeutungen für Spekulationen. "In Thailand warst du cooler", sagt sie etwa zu Gigi. Dass die Situation für Laurenz nicht einfach wäre, scheint auch Gigi bewusst zu sein: "Sein Herz wird so brechen. Ich kann es ihm hier nicht antun", gibt er zu. Nun leben alle drei in derselben Reality-Villa – eine Konstellation, die weiterhin für reichlich Konfliktpotenzial sorgt.

Anzeige Anzeige

RTL / Friederike Jacobitz Chris Broy, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Friederike Jacobitz Brenda Brinkmann, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat