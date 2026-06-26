Nicola Peltz zeigt sich verführerisch nach Liebesjubiläum

Knapp bekleidet und selbstbewusst: Nicola Peltz-Beckham (31) hat auf Instagram ein verführerisches Foto gepostet, das sie vor einem sanft beleuchteten Schminkspiegel zeigt. Die Schauspielerin trägt dabei weiche Locken, ein zartes rosa Make-up und eine silberne Haarspange – und verzichtete ansonsten auf vieles. Das Foto, das ohne Beschriftung hochgeladen wurde, erschien kurz nachdem das Paar das Jubiläum seiner Verlobung gefeiert hatte. Nicolas Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (27) gehörte zu den Ersten, die das Bild kommentierten. Er schrieb schlicht: "Wow" – und setzte noch ein Feuer-Emoji hinterher. Auch zahlreiche Follower ließen begeisterte Kommentare da: "Ich liebe die weiche braune Haarfarbe an dir", schwärmte eine Nutzerin, eine andere schrieb: "Dein Gesicht ist das Schönheitsideal für so viele Menschen."

Der schlanke Look der Schauspielerin hat laut Berichten einen konkreten Hintergrund: Nicola bereite sich intensiv auf eine Filmrolle vor. "Sie hat sich einer körperlichen Transformation und einem intensiven Trainingsregime für ihre Rolle in 'Prima' unterzogen, in der sie eine Primaballerina verkörpert", erklärte ein Insider Anfang des Jahres gegenüber dem Magazin People. Bei dem Streifen handelt es sich um eine Produktion der Morelli Brothers. Kurz vor dem Foto-Post hatte Brooklyn außerdem zum sechsten Jahrestag des Heiratsantrags eine Liebeserklärung auf Social Media geteilt. "Vor sechs Jahren habe ich meiner besten Freundin einen Heiratsantrag gemacht", schrieb er dort. "Du bist mein Mädchen, meine wunderschöne Frau und mein ganzes Herz." Nicola antwortete darauf in den Kommentaren: "Ich könnte dich nicht mehr lieben. Du bist meine Welt, mein Fels und mein Seelenverwandter. Ich liebe dich eine Million Mal und ich liebe es, deine Frau zu sein."

Brooklyn und Nicola hatten sich im Jahr 2020 verlobt und 2022 in einer aufwendigen Feier in Florida geheiratet. In der jüngeren Vergangenheit machten die beiden jedoch vor allem wegen eines Zerwürfnisses mit Brooklyns Eltern David (51) und Victoria Beckham (52) Schlagzeilen. Im Januar wandte sich Brooklyn mit einem öffentlichen Statement gegen seine Familie, in dem er unter anderem erklärte, keine Versöhnung anzustreben, und seinen Eltern vorwarf, seine Beziehung zu Nicola wiederholt untergraben zu haben. Einem Insider zufolge war Brooklyn zudem verärgert, als David und Victoria kürzlich einen Vatertagsbeitrag auf Social Media veröffentlichten, der auch ein Foto mit ihm enthielt. "Er hat sie gebeten, ihn in Ruhe zu lassen, und sie posten ihn weiter", zitierte die britische Zeitung The Sun eine Quelle aus dem Umfeld des Models.

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Getty Images Nicola Peltz-Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham zeigte sich von ihrer sexy Seite

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026