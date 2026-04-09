Gewichtsverlust: Fans sorgen sich um Nicola Peltz-Beckham

Nicola Peltz-Beckham (31) sorgt mit neuen Trainingsfotos für Aufsehen. Die Schauspielerin teilte jetzt auf Instagram mehrere Spiegelselfies aus dem Fitnessstudio, auf denen sie in einem Sport-BH und schwarzer Sportbekleidung ihre schlanke Figur zeigt. "Phone picccies", schrieb die 31-Jährige zu den Aufnahmen, auf denen sie unter anderem während ihres Workouts auf einem Handtuch auf dem Boden liegt. Doch statt für Begeisterung sorgten die Bilder vor allem für Besorgnis: Viele Follower melden sich mit besorgten Worten zu ihrem drastischen Gewichtsverlust zu Wort.

Unter dem Post häuften sich besorgte Kommentare von Fans. "Ich weiß, dass du dich auf eine Ballerina-Rolle vorbereitest und wir sollten nicht über die Körper anderer sprechen, aber ich bin ein bisschen besorgt. Ich will nur sichergehen, dass du gesund bist", schrieb ein User. Ein weiterer Follower kommentierte: "Du bist wirklich wunderschön, aber zu dünn! Das ist ungesund!" Nicolas drastischer Gewichtsverlust kam zustande, nachdem sie sich vier Monate lang einem intensiven Balletttraining für ihre Rolle in dem kommenden Film "Prima" unterzogen hatte. Dabei soll sie auf unter 45 Kilogramm gefallen sein. Insider betonten gegenüber Daily Mail jedoch, dass Nicola die Gewichtsabnahme ohne Abnehmspritzen wie Ozempic erreicht habe und sich bewusst dafür entschieden habe, für die Verkörperung ihrer Filmfigur Margo eine strenge Diät und ein hartes Trainingsprogramm zu absolvieren.

Privat zeigt das Paar gern Alltagsmomente. Nicola erzählte Harper's Bazaar, dass Brooklyn (27) in ihrer Küche den Ton angibt. "Brooklyn macht immer das Essen, ich bin eine furchtbare Köchin", sagte sie dort. Ihr Lieblingsgericht von ihm ist feine Capellini mit rosa Sauce. Zwischendurch gönnen sich beide einfache Snacks wie frisches Baguette mit Butter und etwas Balsamico oder eine Schüssel Special K mit Erdbeeren. Auch zusammen zubereitete Salate gehören zu ihren Routinen. Laut Medienberichten soll das Paar über eine Adoption nachdenken und sich eine große Familie wünschen. In sozialen Netzwerken geben die beiden immer wieder kleine Einblicke in ihr Zuhause – mal aus der Küche, mal aus dem Fitnessraum, so wie bei den aktuellen Trainingsfotos von Nicola.

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham im April 2026

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, März 2026

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026