Brooklyn feiert Jahrestag von zweiter Hochzeit mit Nicola

Romantik statt Familienidylle: Brooklyn Peltz-Beckham (27) und Nicola Peltz-Beckham (31) feiern auf Instagram ihren zweiten Hochzeitstag – und meinen damit ganz bewusst nicht ihre große Traumhochzeit in Palm Beach, sondern ihre erneuerte Trauung in New York. Die Schauspielerin und das Model erinnerten am Dienstag mit rührenden Liebesbotschaften an ihr Eheversprechen aus dem August 2025, bei dem die Beckham-Familie demonstrativ fehlte. Während Brooklyn seine Liebste als "absolute Prinzessin" bezeichnete, schwärmte Nicola in ihrem Post, er mache ihr Leben "so schön". Gefeiert wurde damit der Tag, an dem die beiden ihre Ehe ohne Eltern und Geschwister noch einmal nur mit ihrem engen Kreis besiegelten, wie die Daily Mail berichtet.

Die zweite Hochzeit gilt dem Paar inzwischen als ihr "offizieller" Jahrestag – obwohl sie sich bereits im April 2022 auf dem Anwesen der Peltz-Familie in Palm Beach vor rund 500 Gästen das Jawort gegeben hatten, darunter damals auch David (51) und Victoria Beckham (52). Für das Remake ihres großen Tages luden Brooklyn und Nicola allerdings ausschließlich Freunde aus ihrem aktuellen Umfeld ein, die Beckhams blieben außen vor. In seinem längeren Statement zu Beginn des Jahres hatte Brooklyn erklärt, man habe "neue Erinnerungen schaffen" wollen, die ihnen Freude statt "Angst und Peinlichkeit" bereiten. Mit diesen Worten warf er seiner Mutter Victoria unter anderem vor, seinen geplanten romantischen Hochzeitstanz mit Nicola gestört zu haben.

Vor wenigen Tagen wäre es fast zu einer unerwarteten Begegnung zwischen Brooklyn und seinen Eltern gekommen: Während Victoria und David Beckham mit ihrer Yacht vor Saint-Tropez ankerten, war Brooklyn gemeinsam mit Nicola zu Gast auf der Yacht seines Patenonkels Elton John (79) in der Nähe von Nizza – die beiden Liegeplätze lagen dabei rund 120 Kilometer voneinander entfernt. Ein Wiedersehen zwischen Brooklyn und seinen Eltern blieb jedoch aus. Zu Elton und dessen Ehemann David Furnish scheint Brooklyn weiterhin ein enges Verhältnis zu pflegen. Die Beckhams und Elton John kennen sich seit mehr als 30 Jahren, und David Beckham nannte den Musiker stets liebevoll "Onkel Elton".

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn Beckham mit Frau im Urlaub, August 2026

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X.com / https://x.com/KhalQ9Q KI-generiertes Bild von Victoria Beckham, vor ihrem Sohn Brooklyn und Schwiegertochter Nicola