Dank WM-Deals: So reich soll David Beckham wirklich sein

David Beckham (51) steht offenbar vor einem weiteren finanziellen Meilenstein seiner beeindruckenden Karriere als Geschäftsmann. Laut einem Bericht der Daily Mail könnte das Einkommen des ehemaligen englischen Fußballstars im kommenden Jahr auf rund 125 Millionen Pfund (rund 146 Millionen Euro) ansteigen und damit sogar seinen bisher bereits rekordverdächtigen Einnahmenzeitraum übertreffen. Der gewaltige Schub soll vor allem durch zahlreiche Werbedeals rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 entstanden sein, bei der Davids Gesicht in Kampagnen von großen Marken wie Pepsi, McDonald's, Stella Artois, Walkers und vielen weiteren weltweit zu sehen war.

Die Zahlen stammen aus dem neuen Buch "Brand Beckham: The Fame. The Feuds. The Fallout" der Daily-Mail-Autorin Alison Boshoff, das am 13. August erscheint. Darin zeichnet sie nach, wie der 51-Jährige sich vom Fußballstar zur globalen Marke entwickelt hat und dabei spielte Ex-Spice-Girls-Manager Simon Fuller (66) eine entscheidende Rolle: Er formte David nach dessen Wechsel zu Real Madrid gezielt zu einem weltweiten Markenbotschafter. Zu den daraus resultierenden Deals gehörte unter anderem ein lebenslanger Adidas-Vertrag, der Berichten zufolge rund 115 Millionen Pfund (rund 134 Millionen Euro) wert ist. Marketingexperte Steve Martin (80), ehemaliger Chef von M&C Saatchi Sport & Entertainment, ist voll des Lobes: "Beckham hat sich von einem gesponserten Einzelnen zu einem Anteilseigner entwickelt. Er war dem Spiel immer einen Schritt voraus, was sehr, sehr, sehr guten Ratgebern um ihn herum zu verdanken ist."

Davids Reichtum hat dabei eine Dimension erreicht, die nur wenige erahnt hätten: Das Magazin Forbes führt ihn inzwischen als Milliardär in US-Dollar, während die Sunday Times Rich List das gemeinsame Vermögen von David und seiner Frau Victoria Beckham (52) auf rund 1,185 Milliarden Pfund (rund 1,383 Milliarden Euro) schätzt. Ihr gemeinsamer MLS-Klub Inter Miami wird mit etwa 2,5 Milliarden Pfund (ca. 2,9 Milliarden Euro) bewertet. Dass David einst aus bescheidenen Verhältnissen im Londoner Stadtteil Leytonstone stammt und sein Vater ihm seinerzeit angeblich rund 150 Euro leihen musste, damit er an einem Fußball-Sommercamp teilnehmen konnte, wirkt vor diesem Hintergrund kaum fassbar. Privat war das vergangene Jahr für David und Victoria allerdings auch von Berichten über einen öffentlichen Zwist mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) überschattet.

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Instagram / davidbeckham David Beckham, Juli 2026

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Getty Images Brooklyn, David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

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Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham beim Pop-up-Launch ihre Parfumes Portofino '97, Juli 2026