Taylor Swifts großer Tag: Keine Einladung für Blake Lively?

Taylor Swift (36) soll ihre Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce (36) für den 3. Juli geplant haben – und die Einladungen sind bereits raus. Wer keine erhalten hat, wird demnach wohl auch nicht dabei sein. Laut Daily Mail hat die Sängerin die Gästeliste besonders sorgfältig zusammengestellt. "Taylor ist die Gästeliste ihrer Hochzeit akribisch durchgegangen", zitiert das Blatt eine angebliche Insider-Quelle. Demnach seien nur jene eingeladen worden, "die dauerhaft in ihrem Leben bleiben sollen." Besonders auffällig: Schauspielerin Blake Lively (38) soll keine Einladung erhalten haben.

Die beiden galten lange als enge Freundinnen, doch ihre Beziehung soll zuletzt gelitten haben. "Sie möchte von Menschen umgeben sein, die die Liebe und Bedeutung dieses Tages wirklich mit ihr teilen können", erklärte die Insider-Quelle weiter, "vor allem von Menschen, die seit Jahren eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt haben." Und dann kam der entscheidende Satz: "Im Laufe der Zeit sind einige ihrer Freundschaften aus verschiedenen Gründen belastet worden."

Dass die Beziehung zwischen Taylor und Blake nicht mehr die beste ist, war schon länger kein Geheimnis mehr. Grund dafür soll der juristische Streit zwischen Blake und Regisseur Justin Baldoni (42) gewesen sein, der Taylor ungewollt in den Konflikt hineingezogen hatte. Für Taylor scheint bei den Hochzeitsvorbereitungen jedenfalls klar zu sein, wem sie an ihrem großen Tag nahestehen möchte – und wem nicht.

Anzeige Anzeige

Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Blake Lively im Februar 2024 in L.A.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles