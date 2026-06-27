Erneute Stichelei: Olli Pocher macht sich über Amira lustig

Im Podcast "Patchwork Boys" hat Oliver Pocher (48) erneut gegen seine Ex-Frau Amira Aly (33) ausgeteilt. Wie bereits in vergangenen Folgen war es auch diesmal das Thema ihrer Schwangerschaft, das den Comedian auf die Palme brachte. Amira habe ihn bis heute nicht persönlich über die bevorstehende Geburt informiert – und das, obwohl die Schwangerschaft laut Podcast-Kollege Pietro Lombardi (34) inzwischen kaum noch zu übersehen sei. In der neuen Folge reagierte Olli darauf mit einem seiner typischen Witze: "Ich habe sie gerade eben gesehen. Entweder hat sie eine Gluten-Intoleranz oder einen Blähbauch [...] – oder sie ist wirklich schwanger. Ich gehe davon aus, dass es eine Schwangerschaft ist."

Doch beim Sticheln blieb es nicht. Olli machte sich in der Sendung auch gleich Gedanken über die praktischen Folgen der Geburt – nämlich die Betreuung der beiden gemeinsamen Söhne. "Also, wie wollen wir das dann machen?", fragte er sich öffentlich. Zur Verdeutlichung spielte er einen fiktiven Dialog durch: "Das ist deine Woche." – "Ja, ich hab aber Entbindung." – "Nicht mein Problem, musst du gucken, wie du das hinbekommst." Dass es tatsächlich so weit kommen wird, glaubt Pietro allerdings nicht. Er bezeichnete Olli als "sehr guten Vater", der im Ernstfall auch die Differenzen mit Amiras Partner Christian Düren (36) beiseiteschieben könne.

Bereits seit Amiras Schwangerschaftsverkündung äußert Olli sich regelmäßig im Podcast über das angespannte Verhältnis zu seiner Ex-Frau. So beklagte er zuletzt, dass sie ihm während eines Urlaubs mit den Kindern keinerlei Fotos oder Updates geschickt habe. Diesmal sorgte auch Christians Geburtstag für Gesprächsstoff: Amira habe zwar die Zubereitung einer Dubai-Torte für ihren Partner ausführlich auf Instagram dokumentiert, aber keinerlei Pärchen-Content oder öffentliche Glückwünsche gezeigt. "Wenn du sonst alles zeigst [...] – aber dann zeigst du nicht den, der der Vater des Kindes ist ...", stichelte Olli und kommentierte das als "komplett komisch".

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Imago Oliver Pocher auf dem roten Teppich beim 50. Deutschen Filmball 2026

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher