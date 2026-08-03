Wegen Oliver Pocher: Janin Ullmann spricht über Gehaltsfrust

Rund 25 Jahre liegt dieser Moment zurück – doch Janin Ullmann (44) denkt noch immer mit einem unguten Gefühl daran. Im Podcast "Baby got Business" von Ann-Kathrin Schmitz sprach die Moderatorin offen über ihre Anfänge beim Musiksender VIVA und eine Erfahrung, die sie bis heute beschäftigt. Mit gerade einmal 18 Jahren habe sie damals 3000 D-Mark brutto verdient, während ihr Kollege Oliver Pocher (48) nach ihrer Erinnerung 5000 D-Mark bekommen haben soll. Für Janin war diese Situation ihre erste bewusste Begegnung mit dem sogenannten Gender Pay Gap – der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern.

Besonders ärgert die Moderatorin dabei der unterschiedliche Ausgangspunkt der Gehaltsverhandlungen. Nach ihrer Schilderung habe Oliver zunächst ein Angebot über 4000 D-Mark erhalten, das sein Management anschließend noch einmal nach oben verhandelt habe. "Aber auch da ist die Ausgangslage ja eine andere, wenn sie mir als junge Frau 3000 D-Mark anbieten und dem jungen männlichen Kollegen 4000 D-Mark", erklärte sie im Podcast und ergänzte: "Da muss man einfach sagen, ist das eine absolute Ungleichheit und auch Ungerechtigkeit." Von Olivers Gehalt habe sie erst Jahre später erfahren – während der Arbeit an ihrem Buch "Female Finance: Dein Geld. Dein Leben. Deine Regeln". "Ich ärgere mich wirklich noch bis heute, dass ich ihn damals nicht gefragt habe, was er verdient", so Janin.

Warum ihr das Thema finanzielle Unabhängigkeit heute so wichtig ist, hat auch mit ihrer eigenen Vergangenheit zu tun. Janin wuchs gemeinsam mit ihrer Schwester bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf und erinnert sich: "Wir mussten jeden Groschen dreimal umdrehen." Mit 19 Jahren habe sie zudem einen Vertrag unterschrieben, dessen Inhalt sie damals nicht vollständig verstanden habe – eine Erfahrung, die sie bis heute prägt. Ihr Rat an andere Frauen ist deshalb eindeutig: "Unterschreibt nichts, was ihr nicht versteht." Heute setzt sich Janin dafür ein, Frauen zu mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit Geld, Verträgen und finanzieller Unabhängigkeit zu ermutigen.

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Getty Images Janin Ullmann, Moderatorin

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

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Instagram / janinullmann Janin Ullmann, Moderatorin