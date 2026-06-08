Olli Pocher schimpft über schwieriges Co-Parenting mit Amira

Seit Amira Aly (33) ihre Schwangerschaft verkündete, lässt ihr Ex Oliver Pocher (48) keine Gelegenheit aus, sich öffentlich über sie aufzuregen. Dabei geht es meistens um das Thema Co-Parenting, denn die beiden haben zwei gemeinsame Söhne. In seinem Podcast "Patchwork Boys" mit Pietro Lombardi (33) lässt der Komiker sich nun erneut über seine frühere Ehefrau aus. Amira sei mit den Kindern in den Urlaub gefahren, habe Olli aber keinerlei Updates oder Fotos geschickt – er hingegen sende ihr täglich Fotos, wenn sie mit ihm verreisen. "Sie war jetzt eine Woche in Österreich. Rate mal, wie viele Fotos ich bekommen habe? Zero!", ärgert er sich.

Das ist aber noch nicht alles. Wie vermutlich viele Väter hätte Olli gerne einmal mit seinen Kindern gesprochen. Amira habe das aber sehr forsch abgeblockt. "Ich wollte einmal mit den Kindern telefonieren, 19 Uhr. Antwort: 'Schlafen'", erzählt er seinem Podcast-Partner. Der 48-Jährige gibt zu, dass er sich nicht ganz sicher ist, ob die Moderatorin tatsächlich die Wahrheit sagte. Er betont, so früh würden seine Kinder sonst nie ins Bett gehen. Darüber hinaus scheint es ihn auch zu stören, dass Amira sich nicht die Mühe machte, ihm in der Nachricht einen ganzen Satz zu formulieren.

Während Olli fleißig gegen Amira wettert, hält sie sich mit Kommentaren zu ihrem Ex zurück. Dass das Verhältnis angespannt ist, ist kein Geheimnis. Nach außen hin scheint sie aktuell aber vor allem ihre Schwangerschaft mit Partner Christian Düren (35) genießen zu wollen. Ein Insider aus ihrem Umfeld erklärte gegenüber Bild aber, dass sie die harten Aussagen ihres Ex-Mannes durchaus ärgern. Vor allem sein Vorwurf, sie halte den einst engen Kontakt zu seinen anderen Kindern aus der Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (43) nicht mehr, entspreche nicht der Wahrheit. Sie halte sowohl zu Ollis Tochter Nayla als auch seinen Zwillingssöhnen Emanuel und Elian Kontakt. Vor allem mit Nayla spreche die 33-Jährige regelmäßig. Den Zwillingen habe sie zudem Geburtstagsgeschenke geschickt.

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Imago Oliver Pocher, Januar 2026

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

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Instagram / amiraaly Christian Düren und Amira Aly