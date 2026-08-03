Pietro und Olli Pochers gemeinsamer Urlaub fällt ins Wasser

Es sollte der große Männer- und Familientrip werden, doch jetzt steht der gemeinsame Urlaub von Pietro Lombardi (34) und Oliver Pocher (48) auf Mallorca gehörig auf der Kippe. Der Sänger hatte seit Wochen geplant, das erste Mal überhaupt mit seinen Eltern auf die Balearen zu fliegen – und Comedian Oliver wollte mit seinen Kindern dazustoßen. Im Podcast "Patchwork Boys" schildern die beiden jetzt, wie aus der entspannten Auszeit mit Sohn Alessio in den Sommerferien ein echtes Reisechaos geworden ist und warum die Pläne für den Buddy-Urlaub praktisch über Nacht auseinandergeflogen sind. "Olli, schnall dich an! Mein ganzer Urlaub ist umgekrempelt. Das, was geplant war, gibt es nicht mehr", sagte er.

Sein Vater habe ihm am Telefon eröffnet, dass sein Bruder aus Italien mit Frau und Kind anreisen werde. Weil sich die Familie nur selten sieht, habe Pietro seinen Vater gefragt, ob der Onkel mit nach Mallorca kommen solle. Am Ende stand fest: Statt eines Trips in kleiner Runde wird es ein kompletter Familienurlaub. Das Problem dabei: Die bereits gefundene Finca war plötzlich zu klein. Pietro wollte deshalb früher auf die Insel fliegen, um dort mit einem Makler eine neue Unterkunft zu suchen. Oliver machte im Podcast derweil deutlich, wie oft sich die Planung schon verändert hatte. Mal habe es eine Finca gegeben, dann wieder nicht, mal nur ein Haus, dann zwei Zimmer oder sogar acht Zimmer. Inzwischen scheint die Suche aber erfolgreich gewesen zu sein. In seiner Instagram-Story teilte Pietro ein Bild aus einer Finca mit Pool und schrieb dazu: "20 Tage Urlaub". Außerdem kündigte Oliver in dem Podcast an: "Am 3. August stehe ich spätestens auf der Matte."

Pietro und Oliver führen ihren Podcast "Patchwork Boys" bereits seit einer Weile gemeinsam – der Titel ist Programm: Beide kennen das Leben in sogenannten Patchworkfamilien aus eigener Erfahrung. Pietro ist Vater von zwei Kindern, Oliver hat fünf. Dass Pietros Eltern bei dem Mallorca-Trip überhaupt dabei sind, ist für sich genommen schon eine kleine Besonderheit – er erzählte im Podcast, dass er einige Überzeugungsarbeit leisten musste, um sie zu dem Trip zu bewegen. Über die geänderten Pläne mit der zusätzlichen italienischen Verwandtschaft seien sie jedenfalls "sehr glücklich", wie Pietro betonte – und fügte trocken hinzu: "... und ich hab' den Stress."

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher

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Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi