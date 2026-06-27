Prinz Harry plant rührende Reise mit Archie und Lilibet

Prinz Harry (41) plant eine emotionale Reise nach Großbritannien – und nimmt dabei seine beiden Kinder mit. Laut einem Bericht von The Sun soll er Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) im nächsten Monat erstmals zum Grab ihrer verstorbenen Großmutter Prinzessin Diana (†36) auf dem Althorp Estate führen. Der Besuch soll demnach kurz nach dem 1. Juli stattfinden – dem Tag, an dem Diana ihren 65. Geburtstag gefeiert hätte. Für die beiden Kinder wäre es das erste Mal, dass sie die Ruhestätte ihrer Großmutter besuchen.

Die Reise nach Großbritannien ist für die Familie aber auch aus anderen Gründen bedeutsam: Harry und Meghan werden laut Berichten teils in privaten, teils in königlichen Unterkünften wohnen. Zudem stehen offizielle Termine auf dem Programm – darunter ein Invictus Games Foundation Event in Chatham House sowie ein gemeinsamer Auftritt im Royal Hospital Chelsea, bei dem das Paar Chelsea Pensioners treffen wird. Es wäre ihr erster gemeinsamer öffentlicher Termin im Vereinigten Königreich seit 2022.

Während es für Harrys Kinder der erste Besuch an Dianas letzter Ruhestätte sein wird, verriet Harry in seinen Memoiren, dass er diese mit Meghan bereits zusammen besucht hat. In "Spare" beschrieb Harry diesen Moment mit den Worten: "Ich brachte endlich das Mädchen meiner Träume nach Hause, damit sie meine Mutter kennenlernen würde." Während ihres gemeinsamen Besuchs hätten beide am Grab gebetet, wobei Meghan sagte, sie habe bei Harrys verstorbener Mutter "Führung" gesucht.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie

Anzeige Anzeige

ActionPress Prinzessin Diana im Jahr 1989 beim Besuch des Dartmouth Naval College