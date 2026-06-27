Tom Holland verrät das größte Rätsel im "Spider-Man 4"-Film

Der Countdown für "Spider-Man: Brand New Day" läuft – und Tom Holland (30) heizt die Vorfreude auf den vierten Teil mit einer spannenden Enthüllung weiter an. Im Gespräch mit IGN Benelux verriet der Schauspieler ein Detail, das Fans aufhorchen lässt: Obwohl am Ende von "Spider-Man: No Way Home" die gesamte Welt vergessen hat, wer sich hinter der Maske des Superhelden verbirgt, soll es in dem neuen Film eine Person geben, die sich noch an Peter Parkers Identität erinnert. "Ich denke, niemand erinnert sich daran, dass ich Spider-Man bin, außer einer Person. Niemand erinnert sich daran, dass Spider-Man Peter Parker ist, abgesehen von einer Person", so Tom.

Hintergrund dieser Ausgangssituation ist ein Zauber, den Doctor Strange am Ende von "No Way Home" auf Bitten von Peter Parker ausübte und der die Welt sein Geheimnis vergessen ließ – auch seine engsten Vertrauten wie seinen besten Freund Ned und seine Partnerin MJ, gespielt von Zendaya (29). Seither ist die Identität hinter der Maske wieder ein streng gehütetes Geheimnis. Wer die mysteriöse Person sein könnte, die sich in "Brand New Day" trotzdem noch an Peter erinnert, hat Tom nicht verraten. Auch eine offizielle Bestätigung seitens Marvel steht aus.

Unter Fans kursieren derweil verschiedene Theorien: So spekulieren manche, dass es sich um Hulk handeln könnte, der in dem Film zu sehen sein wird. Andere tippen auf Jean Grey, die viele Fans in der Figur von Sadie Sink (24) vermuten, bekannt aus Stranger Things. Ebenfalls im Gespräch ist James Rhodes alias Rhodey, gespielt von Don Cheadle (61), der in der Marvelserie "Secret Invasion" enthüllt wurde, über Jahre hinweg von dem Skrull Raava ersetzt worden zu sein – und somit womöglich gar nicht von dem Zauber betroffen war. Welche Figur es am Ende wirklich ist, werden Zuschauer wohl erst erfahren, wenn "Spider-Man: Brand New Day" am 30. Juli 2026 in den Kinos startet.

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Getty Images Tom Holland beim Photocall zur Rom-Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel De La Ville, 23. Juni 2026

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, 15. Juni 2026

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Getty Images Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Museum H'Art in Amsterdam, 17. Juni 2026