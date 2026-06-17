Marvel überrascht mit XXL-Laufzeit für neuen Spider-Man-Film

Marvel-Fans dürfen sich freuen: Am 29. Juli kommt mit Spider-Man: Brand New Day der lang erwartete vierte Teil der beliebten Superhelden-Reihe in die Kinos. Tom Holland (30) schlüpft dabei erneut in die Rolle von Peter Parker – und das diesmal so lange wie nie zuvor. Denn wie aus der offiziellen Website von AMC hervorgeht, wird der Film stolze zweieinhalb Stunden dauern. Damit ist "Spider-Man: Brand New Day" nicht nur der längste Spider-Man-Film aller Zeiten, sondern landet auch auf Platz vier der längsten Filme im gesamten Marvel Cinematic Universe.

Vor dem neuen Spider-Man-Abenteuer liegen im MCU-Längenranking nur noch "Eternals" mit 156 Minuten, "Black Panther: Wakanda Forever" mit 161 Minuten sowie "Avengers: Endgame" mit 181 Minuten. Auch inhaltlich wartet der Film mit einigen Überraschungen auf. Bekannte Gesichter wie Zendaya (29) als MJ, Jacob Batalon (29) als Ned und Mark Ruffalo (58) als Hulk sind wieder mit dabei, wie Watson berichtet. Außerdem kehrt Jon Bernthal (49) in der Rolle des Punishers zurück. Neu zum Cast gestoßen sind "Stranger Things"-Star Sadie Sink (24) in einer bisher unbekannten Rolle, Tramell Tillman als Damage-Control-Agent sowie Michael Mando, der in die Haut des Bösewichts Scorpion schlüpft.

Über Sadie Sinks Rolle wird unter Fans bereits heiß spekuliert – viele vermuten, dass sie die Mutantin Jean Grey spielen könnte. Für Tom ist es der nunmehr vierte Auftritt als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Der britische Schauspieler feierte zuletzt am 1. Juni seinen 30. Geburtstag und ist seit Längerem mit seiner Kollegin Zendaya liiert, mit der er nun also erneut gemeinsam vor der Kamera steht.

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CapitalPictures/ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

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Getty Images Die Schauspieler Zendaya und Tom Holland, Dezember 2021

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Getty Images Sadie Sink bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Los Angeles