KI? Neues Paarfoto von Katie Price wirft kuriose Fragen auf

Katie Price (48) und ihr Mann Lee Andrews haben sich kürzlich einen romantischen Abend in Dubai gegönnt und ein Foto davon auf Facebook geteilt. Das Bild, das dem Mirror vorliegt, zeigt die beiden strahlend vor einer üppigen Blumenwand in einem Innenraum. "Date night", schrieb Katie dazu. Was wie ein unschuldiger Schnappschuss aussieht, löste in den Kommentaren allerdings schnell eine lebhafte Debatte aus – denn viele Fans sind überzeugt, dass auf dem Bild nicht alles mit rechten Dingen zugeht.

Der Grund für die Aufregung: Mehrere Nutzer bemerkten, dass Lee auf dem Foto anders aussehe als auf anderen Aufnahmen von ihm – was sie zu der Frage verleitete, ob KI im Spiel sein könnte. "Bin ich der Einzige, der überzeugt ist, dass das nicht derselbe Typ wie zuvor ist? Katie nimmt uns alle auf den Arm – es ist brillant", schrieb eine Person in den Kommentaren. Eine andere fragte: "Ist dieser Typ komplett KI? Ich habe noch kein einziges Foto von ihm gesehen, auf dem er wie ein echter Mensch aussieht." Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte Lee zuletzt auch mit Andeutungen, er werde in der britischen Soap "EastEnders" einen Cameo-Auftritt haben. Gegenüber der Zeitung The Sun behauptete er, bereits mit einem Casting-Direktor der BBC gesprochen zu haben. Eine weitere Quelle dementierte das jedoch umgehend: Von einem Auftritt in der Kultserie sei derzeit keine Rede.

Katie und Lee, die generell Fans von stark bearbeiteten Bildern sind, sind seit einiger Zeit miteinander verheiratet. Die Britin ist außerdem als Model, Autorin und Unternehmerin bekannt und hat fünf Kinder. Lee befand sich zuletzt in Dubai, wo er aufgrund einer laufenden Ausreisesperre noch immer festsitzt – er war in diesem Monat aus dem Gefängnis entlassen worden. Ihre Beziehung gilt als bewegt, weshalb das gemeinsame Pärchenfoto in Dubai den Fans ein Zeichen der Versöhnung zu sein schien – auch wenn die Diskussion über die Authentizität der Bilder den romantischen Moment etwas überschattete.

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026